Près de six mois après avoir été visé par des allégations d’inconduites sexuelles, l’humoriste Julien Lacroix, terré dans le silence depuis les évènements, s’est exprimé mardi sur ses plateformes sociales pour présenter ses excuses et parler de son « processus de rétablissement », révélant dans ces lignes sa dépendance à l’alcool et à la drogue.

Marissa Groguhé

La Presse

« Je brise le silence, après beaucoup de honte, de regrets et de tristesse », écrit Julien Lacroix dans une publication relayée sur ses pages Facebook et Instagram.

Repentant tout au long de son message, il présente ses « sincères excuses aux personnes [qu’il a] blessées ». « Sachez que je prends responsabilité sur mes actions et que je travaille chaque jour à réparer ce que j’ai brisé chez les autres et en moi », ajoute-t-il, avant de signifier son appui pour le mouvement de dénonciations qui a eu « des impacts majeurs dans [sa] vie ». Survenue l’été dernier, cette nouvelle vague au Québec faisant suite au mouvement #metoo a visé et fait tomber plusieurs artistes, dont Lacroix lui-même.

Le comédien et humoriste révèle dans son message être alcoolique et se rétablir, « un jour à la fois ». « Depuis très jeune, j’ai ignoré les problèmes que j’avais, j’ai étourdi mon mal-être avec l’alcool, la drogue et plus tard le travail, écrit-il. J’ai oublié de faire attention à l’humain et aux gens autour de moi. »

Il soutient avoir entamé un long processus thérapeutique et avoir intégré « des groupes de jeunes hommes qui veulent s’en sortir et discuter sans être jugés. » Sans vouloir « [se] cacher derrière cette maladie », Julien Lacroix la met en lien avec ses agissements passés.

Il y a de cela six mois, neuf femmes ont raconté au Devoir avoir été victimes d’inconduites sexuelles de la part de Julien Lacroix. Le jour de la publication de l’article, fin juillet dernier, l’homme de maintenant 28 ans s’était exprimé sur Facebook pour réfuter les allégations à son endroit. « Je ne suis pas un ange, mais pas un démon non plus, et certainement pas le prédateur sexuel qui sévit depuis une décennie comme Le Devoir me décrit [lundi] matin », avait-il notamment affirmé.

Les liens avec son équipe de gérance, Groupe Phaneuf, avaient alors été rompus, tandis que l’artiste annonçait prendre une pause par rapport à ses projets professionnels. Julien Lacroix n’a plus fait d’apparition publique depuis et son compte Instagram, tout comme son compte Facebook, était resté inactif jusqu’aux publications de mardi.

Dans cette sortie qui met fin à son silence, le gagnant de quatre Olivier, dont la prolifique carrière le menait à multiplier les apparitions scéniques et télévisuelles, assure que sa prise de parole n’a pas pour but « d’annoncer un retour », mais uniquement de présenter ses excuses.