Juste pour rire et HAHAHA: prêts à tout pour faire rire

Une équipe et des humoristes passionnés, beaucoup de créativité et un soupçon de chance : tels sont les éléments sur lesquels le Groupe Juste pour rire a pu compter pour parvenir à déplacer l’édition montréalaise du plus grand festival d’humour du monde et à monter au pied levé son premier évènement en ligne d’envergure. Bilan d’une épopée, à l’aube du lancement du festival numérique HAHAHA, le 28 mai.