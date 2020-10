Un festival Juste pour rire comme on le connaît

Mehdi Bousaidan, Lise Dion, Rosalie Vaillancourt, Laurent Paquin, Les Grandes Crues et Phil Roy seront parmi les dizaines d’humoristes à l’affiche du festival Juste pour rire, du 29 septembre au 10 octobre. La programmation, lancée ce mercredi, annonce les traditionnelles soirées Cartes blanches, des séries concepts, du contenu gratuit et un volet pour la relève. Le grand rendez-vous de l’humour a dû s’adapter, mais il se veut le plus fidèle à lui-même possible malgré la pandémie.