Festival FAUV: communion humoristique nouveau genre

Le stationnement des employés de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, quelque peu déserté ces derniers mois en raison de la pandémie et la diminution des vols, s’est rempli vendredi soir pour la première de deux soirées du festival d’humour au volant Fauv. La Presse a assisté au spectacle et a passé une partie de la soirée avec l’humoriste Adib Alkhalidey, l’un des sept à monter sur scène. Récapitulatif, en mots et en images.