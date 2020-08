PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Après une si longue pause, Adib Alkhalidey, comme beaucoup de ses confrères et consœurs sûrement, ne voit plus le fait de monter sur scène de la même façon. Même lorsque c’est devant un stationnement rempli de voitures, il parle d’un sentiment de « communion », surtout après de traumatisants mois. « Très rapidement dans ce milieu, on se met à penser à soi et plus aux autres, a-t-il avoué. À cause des derniers mois, ce n’est plus juste un moment où Adib va faire rire les gens pour être satisfait d’être un bon humoriste. Là, je m’en vais connecter avec les gens. » Le public québécois, dit-il, est généreux et exceptionnel. « Ça me touche de les voir sortir pour venir nous voir. »