Au début, il s’agissait d’un spectacle intime, bricolé entre amis. Mais après 13 ans d’existence, la revue de l’année Salut ! a pris du galon… et voilà que se multiplient les représentations.

Stéphanie Morin

La Presse

Portée par une distribution de six comédiens, cette rétrospective humoristique veut brosser un portrait mordant de l’actualité politique et culturelle, tant sur la scène québécoise que canadienne et internationale.

Pour Salut 2019 !, l’auteur Philippe Lemieux aura l’embarras du choix : Céline Dion, Greta Thunberg, le blackface de Justin Trudeau ou le coton ouaté de Catherine Dorion... La matière à rire est riche pour composer un cabaret complet de parodies, de chansons et de chorégraphies.

Les 6, 7, 18, 19, 20, 28, 29 et 30 décembre au Monument-National de Montréal, puis en tournée à Québec, Joliette et Terrebonne