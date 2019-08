Le chorégraphe Wade Robson, un des deux hommes au cœur du documentaire Leaving Neverland qui accuse Michael Jackson de pédophilie, s’indigne contre un spectacle de Dave Chappelle diffusé sur Netflix.

La Presse

Dans ce dernier, l’humoriste explique qu’il ne croit pas les deux hommes (« I don’t believe these motherfuckers »), une blague qui suscite des cris de joie et bien des applaudissements.

> Pour voir l’extrait du spectacle de Dave Chapelle sur Netflix : https://www.tmz.com/2019/08/28/michael-jackson-accuser-wade-robson-rips-netflix-dave-chappelle-comedy-special-sticks-stones/

À TMZ, Wade Robson a dit que ce choix de Netflix et Dave Chappelle était « dégoûtant, irresponsable et inexcusable » et qu’ils se « moquaient de victimes ». — Véronique Lauzon