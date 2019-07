Mariana Mazza et Les Grandes Crues se joignent au Clan McLeod

Changements en vue au 96,9 CKOI : Mariana Mazza et Les Grandes Crues seront de l'émission du retour de Peter MacLeod dès la mi-août, aux côtés de l'animatrice Marie-Josée Gauvin. Le diffuseur Cogeco cherche ainsi à renouveler son offre tout en misant sur une continuité qui a « fait ses preuves auprès des milléniaux ».

Le clan MacLeod verra donc de nouvelles joueuses se joindre à la table pour la saison radio automnale. Mariana Mazza sera en ondes les lundis et mardis, tandis que Les Grandes Crues, duo formé d'Ève Côté et de Marie-Lyne Joncas, collaboreront à l'émission les mercredis et jeudis.