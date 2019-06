 Des festivals d'humour pour rire hors Montréal 

Avec le géant Juste pour rire/Just for Laughs et le « p'tit nouveau » Grand Montréal comique, qui s'est répandu hors de l'île, la métropole demeure l'épicentre du rire au Québec. Il reste que la Vieille Capitale est devenue une destination pour les amateurs de contenus originaux grâce à l'ambitieux ComediHa !. Et on rigole aussi ailleurs dans la province... Voici trois festivals hors Montréal à explorer l'été prochain.

ComediHa !

Le festival ComediHa ! célébrera ses 20 ans dans la rigolade, mais aussi en musique : Les Denis Drolet y rendront hommage à Plume Latraverse, la Compagnie créole transportera son bal masqué dans la capitale, Guylaine Tanguay tiendra une grande fête country, P-A Méthot s'offrira un party karaoké, 2Frères conviera le public autour de son feu de camp et le 50e anniversaire de Woodstock sera souligné en bonne et due forme. Tous ces spectacles seront présentés à la place d'Youville, qui figure parmi la vingtaine de lieux de diffusion qui seront investis par les comiques entre le 7 et le 18 août. Fabien Cloutier, P-A Méthot et Phil Roy reprendront du service à l'animation de galas, tandis que Kev Adams, Pierre Hébert et Les Denis Drolet s'attaqueront au contrat pour la première fois. Normand Brathwaite a de son côté été choisi pour piloter la soirée 20e anniversaire intitulée Bonne fête ComediHa !. En tout, quelque 350 spectacles seront accessibles avec le laissez-passer, qui prend de nouveau la forme de lunettes fumées jaunes. - Geneviève Bouchard, Le Soleil

Consultez le site du festival : https://comediha.com

Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue