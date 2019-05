J'adore de Daniel Grenier: éternelle première partie 

En 2014, quelques mois à peine après la séparation du trio comique Les Chick'n Swell, on découvrait pour la première fois Daniel Grenier en solo, en ouverture du spectacle Chien de Mike Ward. Déstabilisant, un peu brouillon mais en quête d'un style unique, l'humoriste a finalement rodé J'adore, son premier one-man show, pendant plus de quatre ans.

Quatre années où on a pu le voir réchauffer le public pour de nombreux confrères, offrant chaque fois un voyage d'une quinzaine de minutes dans un autre univers. Mercredi soir au Lion d'or, Daniel Grenier avait convié les médias à découvrir le résultat. Il se décrit lui-même comme un artiste « au style what the fuck » et on ne pourrait le contredire. Un genre niché, occupé par très peu d'humoristes, qui a pour plus grand danger de basculer de l'absurdité totale au grand n'importe quoi.

La créativité de Daniel Grenier est indéniable. Le travail derrière certains de ses numéros l'est tout autant. Mais le résultat ne vaut pas toujours les efforts investis par l'humoriste.

On n'a étonnamment pas observé de grande évolution entre le matériel vu au cours des dernières années et la version finale d'une heure trente de J'adore (certains sketchs datent, comme celui faisant référence au jeu Angry Birds).

Guitare à la main, Daniel Grenier commence la soirée avec une chanson dans laquelle il demande : pourquoi le drummer de Kiss se maquille en chat ? Un premier sketch plutôt sympathique qui donne le ton.

Les moments guitare-voix sont sans doute les plus réussis du spectacle, tout comme ceux qui renvoient à ses années Chick'n Swell. Les spectateurs réagissent beaucoup plus à ses reprises de succès du groupe qu'à ses nouveaux titres, exception faite de Vélo tandem, extrait de son album J'ai un poussin sur la tête, sorti en 2014.

Devant l'engouement du public pour les chansons de son ex-trio comique, Daniel Grenier lâchera d'ailleurs : « Je ne m'attendais pas à ça. La prochaine fois, je vais pratiquer toutes les tounes et inviter Simon. »