La richesse de Coup de coeur francophone

En vedette

Les expérimentations d'Antoine Corriveau

C'est exactement le genre de projet qu'on ne peut voir qu'à Coup de coeur francophone: le chanteur Antoine Corriveau, qui lance vendredi un EP de quatre chansons intitulé Feu de forêt, présentera un concert unique le 9 novembre au Club Soda.

«C'est une suite au concert que j'ai fait il y a un an à l'Usine C», explique le chanteur, qui a souvent participé à Coup de coeur depuis le début de sa carrière. «C'est un événement touffu, une super occasion de voir plein de shows de la scène locale dans des salles.»

Quand Coup de coeur lui a offert cette carte blanche, Antoine Corriveau y a vu la possibilité de sortir de sa zone de confort et de nourrir son esprit créatif. «C'est un projet ambitieux au niveau du son, avec des arrangements de chansons qui sont un peu dans l'esthétique de mon mini-album, plus brut, plus minimaliste.»

Des projections à partir d'illustrations de Mathilde Corbeil accompagneront le tout. «On pousse l'idée de déformer le son le plus loin possible, et on appuie ça avec de la distorsion de l'image.»

Les fans d'Antoine Corriveau risquent donc d'être un peu déstabilisés, puisque toutes les chansons de son répertoire seront réarrangées dans le même esprit. «Oui, mais ça reste quand même mes chansons. Mais c'est vrai que je suis de plus en plus intolérant à ce qui paraît facile, j'ai besoin de m'éloigner de la forme classique de la chanson. C'est comme une prison dorée et je me demande jusqu'où je peux pousser ces limites pour que ça demeure intéressant.»

À vérifier le 9 novembre.

Les premières

Salomé Leclerc, Zachary Richard, Qualité Motel, Fanny Bloom, Caravane, Vincent Appelby, Anatole: comme chaque année, les artistes qui entreprennent une tournée ou lancent un nouvel album sont nombreux à se produire d'abord à Coup de coeur francophone. C'est donc l'occasion parfaite de survoler l'actualité musicale du moment, en allant autant entendre le «théâtre chanté» de Brigitte Saint-Aubin aux Écuries qu'écouter les premières chansons en français du vétéran de la scène indie-pop montréalaise Dear Denizen au Ministère.

Soixante-dix ans

Le poète rockeur Lucien Francoeur a 70 ans cette année et on soulignera cet anniversaire en grand le 2 novembre, aux Foufs. Le programme annonce «un immense show d'Aut'Chose amplifié» et on comprend pourquoi, car seront réunis sur scène autour du «freak de Montréal» des artistes issus de différents milieux. Du rock, comme Grimskunk et Voivod; du trad, comme Les Charbonniers de l'enfer; et de la poésie, comme Claude Péloquin et Virginie Francoeur. La ville au complet va trembler.