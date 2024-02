Détective Surprenant porte très bien son nom. C’est super. Et c’est prenant.

Voilà, c’était ma critique détaillée de la dernière minisérie du Club illico, merci, au revoir.

Gag niaiseux à part, il faut vraiment ajouter Détective Surprenant : La fille aux yeux de pierre, c’est son nom complet, à votre liste d’émissions à voir tout bientôt. Surtout si vous raffolez des polars scandinaves, où des crimes sordides ébranlent des communautés isolées et fouettées par une météo rugueuse.

Adapté du premier des sept romans écrits par Jean Lemieux, Détective Surprenant nous téléporte aux Îles-de-la-Madeleine, en basse saison, alors qu’une pluie froide et des vents violents balaient l’archipel de 12 000 habitants.

Pensez à la facture visuelle et à l’esprit de huis clos de Broadchurch avec ses falaises abruptes, son brouillard énigmatique et ses soupçons qui visent un suspect différent d’un épisode à l’autre.

Sur la plage municipale, une dame découvre le corps de Rosalie Richard (Mylia Corbeil Gauvreau), 19 ans, la fille du maire de Cap-aux-Meules, Roméo Richard (Jean-François Pichette). Le cadavre repose sur le ventre, les poignets attachés dans le dos. Et un gros coquillage a été placé dans la bouche de la victime, qui a été vue la veille, au bar local.

L’assassin (ou la tueuse ?) a minutieusement orchestré cette mise en scène macabre. Mais comment et pourquoi ?

C’est ici que se pointe le sergent-détective André Surprenant (formidable Patrick Hivon), qui amorce l’enquête. Insomniaque, papa de deux ados et tourmenté par son passé (qui ne l’est pas dans un polar ?), ce flic atypique ressemble, au premier coup d’œil, à l’archétype de l’enquêteur bourru, têtu et déraciné, qui peuple les univers d’écrivains prolifiques comme Jo Nesbø ou Åke Edwardson.

Mais non. Notre sergent-détective André Surprenant, à mi-chemin entre l’Armand Gamache de Louise Penny et le Kurt Wallander d’Henning Mankell, est un homme droit et investi, qui décroche difficilement de son travail. On comprend rapidement qu’il ne bosse pas aux Îles-de-la-Madeleine par amour du paysage de carte postale et des fruits de mer frais. Le détective Surprenant a commis un impair de fort calibre alors qu’il œuvrait pour les Crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ), à Montréal. Ostracisé par ses collègues policiers, il vit en exil aux Îles avec sa famille depuis trois ans.

Au poste de la SQ de Cap-aux-Meules, André Surprenant se rapprochera de la jeune agente Geneviève Savoie (Catherine Brunet), qui démontre plus d’initiative et de débrouillardise que ses camarades paresseux, dépassés ou juste incompétents, joués par Mikhaïl Ahooja, Nicolas Fontaine et Patrick Goyette.

Et comme il ne se perpètre jamais de meurtre aux Îles-de-la-Madeleine, les grosses gommes de la SQ y débarquent, dont l’inspecteur-chef Sébastien Gingras (Patrice Godin), qui a connu André Surprenant avant son purgatoire dans les Maritimes. Ce personnage, qualifié de diva et de trou-de-cul, se cognera évidemment à celui de Surprenant, qui traîne encore l’étiquette de traître à la SQ. Vous comprendrez pourquoi à partir du troisième épisode.

IMAGE TIRÉE DE DÉTECTIVE SURPRENANT Patrick Hivon et Catherine Brunet

La télé québécoise regorge de séries de limiers, qu’il s’agisse de Doute raisonnable, d’Alertes ou de Classé secret, en plus de toutes les autres qui s’appuient fortement sur des enquêtes policières, dont Projet innocence, STAT, Indéfendable, À cœur battant, 5e Rang et même Sorcières. Détective Surprenant se démarque d’abord par sa forme : six épisodes et hop, on résout cette affaire complexe.

Aussi, toute la minisérie a été tournée aux Îles-de-la-Madeleine, ce qui change des décors urbains et des sirènes de police qui hurlent constamment en arrière-plan.

À titre de comparaison, Détective Surprenant surpasse Victor Lessard et navigue dans les mêmes eaux turbulentes que la première saison de La faille, la meilleure, une autre production du Club illico de Vidéotron.

De retour à Cap-aux-Meules, la SQ garde dans sa ligne de mire le trafiquant Julien Cormier (Maxime Genois, le facteur-concierge louche dans Sorcières). Cormier fournit le village en poudre et a déjà fréquenté la rebelle Rosalie, qui lui devait beaucoup, beaucoup d’argent.

Plusieurs autres personnages secondaires enrichissent l’intrigue touffue, dont le médecin et coroner Bernard Samoisette (Hubert Proulx), sa femme psychiatre (Nathalie Doummar), la lieutenante du détachement de Cap-aux-Meules (Marie-France Marcotte) ainsi que Longuépée (Sylvain Vigneault), le propriétaire du bar où festoient tous les habitants de la place.

Quelques petits trucs retroussent dans Détective Surprenant, mais rien de choquant. Le niveau de jeu entre les acteurs montréalais et ceux dits locaux cause quelques déphasages dans des scènes importantes. Plusieurs répliques marmonnées ou mal prononcées se perdent également dans le bruit ambiant. Mais rien qui nous fait décrocher ou sacrer après la télé.

Oui, Détective Surprenant, dont la deuxième saison n’a pas encore été confirmée, nous sert une recette connue. Par contre, la façon d’apprêter les ingrédients et leur présentation raviraient les deux juges de MasterChef Québec. C’est beau, c’est bon, ça s’engouffre en un week-end et on finit trop vite son assiette en espérant qu’il en reste une portion sur la cuisinière.