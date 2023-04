Je viens vers toi

Marc Labrèche et « sa public »

Il faut du temps aux artisans de la télé pour trouver leur rythme dans une nouvelle émission, mais aussi aux spectateurs pour s’y habituer. Par exemple, Le monde à l’envers, animé par Stéphan Bureau, a trouvé son ton et son style sans devenir un franc concurrent de Tout le monde en parle comme on pensait que cela allait arriver. Cependant, les deux émissions ont en commun d’être diffusées en direct, ce que je trouve toujours plus intéressant pour ce genre de show de chaises : on ne sait jamais qui va en échapper une, les malaises ne sont pas gommés, la spontanéité non plus.