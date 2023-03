Pierre-Yves Lord, coanimateur de Deux hommes en or depuis six ans, quittera l’émission à la fin de la présente saison.

Pierre-Yves Lord quitte Deux hommes en or

Le trio de Deux hommes en or et Rosalie se disloque et perd Pierre-Yves Lord, qui délaisse son poste de coanimateur du magazine d’affaires publiques de Télé-Québec.

« Ç’a été la plus belle expérience de ma vie, Deux hommes en or. Ce show-là m’a transformé, mais j’avais l’impression d’être arrivé à la fin d’un cycle », m’explique Pierre-Yves Lord en entrevue.

À la mi-janvier, Pierre-Yves Lord, dit PY, a invité son collègue Patrick Lagacé et le producteur Pierre-Louis Laberge au restaurant Montréal Plaza pour leur annoncer qu’il ne reprendrait pas son job à l’automne. PY rentrait d’un voyage en solo de trois semaines sur la côte ouest du Mexique, où il avait mûri sa décision.

« Le cégep, pour moi, ç’a été trois belles semaines. À Deux hommes en or, j’ai l’impression d’avoir complété un certificat à l’université. L’art de l’entrevue, ce n’est pas juste poser des questions derrière un micro, c’est un travail de préparation de moine, où l’on choisit chacun des mots. C’est essayer d’entrer dans la tête de la personne à interviewer avec l’épice supplémentaire et un ton différent », raconte Pierre-Yves Lord.

Le public québécois a découvert Pierre-Yves Lord à la barre d’émissions bonbons comme Loft Story à TQS et Occupation double de TVA, des emplois qu’il ne renie pas, au contraire. C’est toutefois à Deux hommes en or, où il a succédé à Jean-Philippe Wauthier à l’automne 2017, qu’il a pu montrer son côté plus sérieux, moins cabotin.

« Oui, je suis capable de faire des steppettes et des sets de DJ, mais l’actualité m’intéresse tout autant. À Deux hommes en or, c’est une des premières fois où je pouvais être moi-même. Je me suis retrouvé dans toutes sortes de discussions autant avec la ministre Geneviève Guilbault, Hubert Lenoir, Marcel Sabourin qu’avec Yannick Nézet-Séguin ou Souldia », se souvient Pierre-Yves Lord, 44 ans, qui a progressé en finale de Chanteurs masqués cet automne caché dans son costume de Super Loutre.

Pierre-Yves Lord n’oubliera jamais sa toute première entrevue à Deux hommes en or avec la légende du showbiz québécois Normand Brathwaite. « Avec beaucoup d’affection, on s’est pognés sur les quotas de musique francophone à la radio commerciale », se souvient-il.

Maintenant, qu’adviendra-t-il de Deux hommes en or et Rosalie en septembre ? Télé-Québec ne confirme ni le retour ni le débranchement de son émission du vendredi soir. J’ai aussi parlé avec le camarade Lagacé, qui a signifié son intérêt aux patrons de Télé-Québec de revenir avec Rosalie Bonenfant et un troisième joueur à recruter. Ça sent bon pour une 11e saison, même si aucun contrat n’a encore été signé.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Pierre-Yves Lord et Patrick Lagacé en 2017

À Radio-Canada, Pierre-Yves Lord retrouvera 100 génies à l’automne avec 100 vrais génies de retour en studio. « On renouvelle le bassin des participants. Meryam Chagouri a eu 18 ans et Émile Bellerose-Simard s’est présenté pour Québec solidaire aux dernières élections », indique Pierre-Yves Lord, lui-même père d’une fille de 10 ans et d’un ado de 13 ans.

Deux hommes en or a pris l’antenne de Télé-Québec en septembre 2013 avec le tandem formé par Patrick Lagacé et Jean-Philippe Wauthier. Pierre-Yves Lord s’est greffé à l’équipe en 2017 et Rosalie Bonenfant a bonifié le duo à l’hiver 2021.

Dure semaine pour les drag queens !

Viol après une soirée arrosée, attaque au talon haut après une fusillade dans un bar gai et élimination évitée de justesse, les drag queens ont traversé une semaine cahoteuse à la télé québécoise.

D’abord, Mona de Grenoble a frôlé l’éviction par un vote, dimanche soir, à Big Brother Célébrités sur les ondes de Noovo. Merci à Jemmy Echaquan-Dubé, qui a sauvé Mona en votant pour expulser Zoé Duval de la maison. C’est la patronne invisible Marianne Verville qui a failli obtenir la tête toujours bien perruquée de Mona.

Dans STAT, la drag queen Judy Guirlande (David Michaël), quel nom de personnage bien inventé, a obtenu son congé de l’hôpital Saint-Vincent, non sans avoir essayé de débrancher le tireur fou qui a reçu le foie de l’une de ses victimes, ne l’oublions pas.

C’est Judy Guirlande, Mathieu Bédard de son vrai nom, qui a neutralisé l’assassin en le frappant avec son escarpin. Une scène qui rappelait celle, bien réelle, du Club Q de Colorado Springs, où un détraqué a ouvert le feu pendant un spectacle de drag queens, en novembre dernier. Une femme trans avait alors asséné plusieurs coups de talon haut au meurtrier pour le maîtriser.

Puis, dans le dernier épisode de Doute raisonnable à Radio-Canada, les auteurs ont aussi exploré l’univers de la drag avec Kelly Idol, alias Pascal Lacharité (Dominick Rustam). Mettons que les versions de la rencontre entre Kelly et le policier visqueux Vincent Dauphinais (Emmanuel Auger) ont beaucoup divergé, sans rien divulgâcher.

Dans ce même épisode, les téléspectateurs attentifs auront aussi remarqué l’apparition éclair de Gisèle Lullaby (Simon Gosselin) dans le rôle de la tenancière Marcelle.

Vraiment, Doute raisonnable ne déçoit pas cet hiver et se dirige vers une finale traumatisante. Très hâte de voir ça. Il ne reste que deux épisodes.