Sur une musique de spa omniprésente, les concurrents encore dans la course d’Occupation double ont récité, dimanche soir, le mantra magique pour ramener la zénitude dans les villas : empathie, ouverture, entraide, tolérance, respect.

Épongez (le front) et répétez. Ça sentait quasiment l’eucalyptus et la menthe poivrée dans nos salons. Cet épisode d’OD au ton inhabituellement solennel avait pour but évident de rassurer le public et, surtout, les commanditaires, qui fuient le navire de Noovo. Deux experts, une psychologue et un animateur en mode écoute, allez, on fait sortir le méchant (Isaack, Philippe et Félix).

Par moments, on avait l’impression d’assister à des funérailles tellement l’atmosphère était chargée et pesante. C’était franchement bizarre, limite psychotronique. Comme si on célébrait collectivement l’enterrement d’un concept de téléréalité sur fond de réhabilitation commerciale.

La première partie de l’émission, qui a montré les nombreuses interventions faites auprès des candidats toxiques, a été éclairante. Par contre, ç’aurait été nécessaire — et croustillant – d’entendre les réactions ou les explications du trio d’exclus, qui ont été rayés de la carte de la Martinique.

Selon mes infos, le mannequin Isaack Matteau-Vaillancourt, 24 ans, et l’entrepreneur Philippe Gaudreau, 27 ans, n’auraient pas bien réagi quand la production les a évincés jeudi. Ils n’auraient exprimé ni remords ni regrets à propos de leur influence malsaine dans les maisons. Le technicien en procédés chimiques Félix Milot, 24 ans, aurait mieux encaissé la nouvelle. Il comprenait que les réseaux sociaux puissent s’enflammer dans une joute corsée comme celle d’OD.

La suite de l’épisode sur l’intimidation a été longue et scolaire. Ce fut d’ailleurs plus un monologue qu’une discussion. À peu près personne n’a parlé d’Isaack ou de Philippe. En demi-cercle, les célibataires ont suivi une formation à propos de choses que des adultes cultivés et bien élevés devraient savoir, fouf-ouf-ouf. Puis, le cowboy-carreleur Jimy a empoigné sa guitare et on s’est immédiatement ennuyés de la musique de spa scandinave.

Associées aux deux têtes fortes négatives, Kiana et Florence ont bouclé leurs valises. Les images de dimanche soir ont aussi divulgâché les éliminations à venir de Catherine, Ally et Félix.

Jay Du Temple a adopté le ton juste pour piloter cet épisode destiné à acheter la paix sociale et publicitaire. Ça faisait du bien de voir l’animateur plus sérieux, plus ancré, et moins à la recherche du gag à tout prix. Jay Du Temple n’accorde pas d’entrevues à propos des bouleversements qui secouent la téléréalité phare de Noovo.

Selon une source à l’interne, « Jay a été là pour l’équipe, il a rassuré tout le monde, il s’est impliqué à fond », me dit-on.

La quotidienne d’OD s’offre une pause jusqu’à dimanche prochain. La suite reste à déterminer. La finale, où le couple gagnant (comprendre : Jimy et Claudia) héritera d’un condo malgré le désistement du constructeur, est toujours prévue à l’horaire du dimanche 27 novembre.

Sans froisser personne, peut-on dire à quel point cette saga d’OD a dégénéré de façon exagérée ? Comme si « les fans » avaient ingurgité une caisse de Bulles de nuit, puis roté leur mécontentement (non à l’intimidation, bon !) sur Instagram dans un lendemain de veille embrumé.

Reclarifions une chose. C’est dans l’ADN même du jeu d’OD, depuis l’ouverture des McManoirs de Blainville en 2003, que de mettre en échec ses rivaux, gars comme filles. D’ailleurs, Jay Du Temple oscille entre ses alter ego de Lady Pagaille et de Capitaine Twist pour semer la bisbille dans les maisons. C’est su, c’est vu, c’est connu, c’est attendu.

Et sans surprise, à part pour « les fans fâchés », Occupation double s’abreuve depuis 20 ans à ces chicanes avinées. Complots, coups bas et mises en échec, ces manœuvres — pas toujours jolies et parfois violentes, c’est vrai — se déroulent dans un cadre précis, celui d’une téléréalité aux règles claires pour les participants et les spectateurs.

Les commanditaires qui ont joué les vierges offensées et qui ont brandi leurs belles valeurs « d’inclusion et de respect » disaient quoi quand Kevin Lapierre d’OD Afrique du Sud se faisait traiter de vidange, de pourriture et de déchet ? Ils se taisaient et encaissaient le fric.

Philippe, Isaack et Félix ont été manipulateurs, mauvais et mesquins, bien sûr. On les a détestés autant que Jay Du Temple hait garder la même coupe de cheveux.

Les fans qui ont déploré l’attitude hostile à OD servent actuellement à Philippe, Isaack et Félix leur propre médecine en les hachant menu et en les aspergeant d’insultes sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas plus brillant ni glorieux.

En visite chez Guy A. Lepage en fin de soirée dimanche, la présidente de Productions J, Julie Snyder, a appelé à la bienveillance collective. « Si vous voulez attaquer quelqu’un, attaquez-moi, je suis habituée », a-t-elle dit sur le plateau de Tout le monde en parle.

Maintenant, pourrait-on se calmer le pompon collectivement et arrêter de vomir n’importe quoi en ligne ? Pourrait-on également repartir la musique de spa d’OD pour synchroniser nos respirations ? Tout, sauf une composition originale de Jimy, s’il vous plaît. Ne m’annulez pas, c’est une blague. On l’aime, Jimy. Il est gentil, lui.