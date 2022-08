La distribution de la nouvelle série STAT, écrite par Marie-Andrée Labbée (au centre) et produite par Michel Trudeau, Guillaume Lespérance et Fabienne Larouche

Les pubs des STAT et d’Indéfendable ont tellement roulé dans les dernières semaines qu’on a déjà l’impression de connaître les intrigues et les personnages.

Pour paraphraser l’urgentologue Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément), « on va commencer les manœuvres, épi, un milligramme fois trois » ! Pour citer le criminaliste Léo MacDonald (Sébastien Delorme), « j’essaie juste de savoir c’est quoi qui s’est passé pour que tu commettes ce geste-là » !

Cette offensive de marketing témoigne de l’importance (haute) pour Radio-Canada et TVA de gagner la bataille des quotidiennes de 19 h, une case horaire stratégique qui influence l’écoute de toutes les émissions qui suivent. « Oui, ça te prend une émission qui est une locomotive pour le reste de la soirée », note la directrice générale de la télévision de Radio-Canada, Dany Meloul.

À la télé publique, STAT démarre le lundi 12 septembre à 19 h. Les extraits montrés mardi au dévoilement de la saison automnale de Radio-Canada témoignent d’une série nerveuse, lumineuse et rythmée. Suzanne Clément, Stéphane Rousseau, Ludivine Reding, Patrick Labbé, Lou-Pascal Tremblay, Geneviève Schmidt et Samantha Fins y campent des rôles principaux.

Au sujet de la bataille du 19 h, l’acteur Normand D’Amour, qui incarne l’oncologue Pascal St-Cyr dans STAT, philosophe : « Ce sera aux téléspectateurs de décider s’ils aiment mieux le côté juridique ou le monde médical », dit-il. Sages paroles. Trente épisodes de STAT ont été mis en boîte cet été.

Autre nouveauté titillante dans la grille de Radio-Canada : Avant le crash, télésérie sur le milieu financier que cosignent Kim Lévesque-Lizotte et son conjoint Éric Bruneau. L’histoire ? Celle de trois amis (Éric Bruneau, Émile Proulx-Cloutier et Benoît Drouin-Germain) qui gravitent dans le monde des banques d’investissement. Un d’entre eux prendra une solide débarque, d’où le titre fracassant de cette œuvre.

Beaucoup d’action dans Discussions avec mes parents, de retour pour une cinquième année : la célèbre Danielle Cuivre (Sophie Faucher) publie le livre de recettes Beurre douteux et autres passions, François (François Morency) achète une maison avec Stéphanie (Leila Thibeault-Louchem), tandis que Jean-Pierre (Vincent Bilodeau) et Rollande (Marie-Ginette Guay) rédigent leur « bucket list ».

Téléroman « de campagne à la Tarantino », dixit Maude Guérin (Marie-Luce), 5e Rang déménage les lundis à 20 h et accueille Lynda Johnson, qui enfilera l’uniforme d’une sergente-détective de la SQ. Le bon Jean-Michel (Frédéric Millaire-Zouvi) manque toujours à l’appel, mais reviendra passablement amoché.

Au rayon des fictions, vous verrez également cet automne Un lien familial de Nadine Bismuth, la deuxième saison de C’est comme ça que je t’aime, la série Pour toi Flora sur les pensionnats pour Autochtones, ainsi que le deuxième chapitre de Cerebrum.

Tout le monde en parle, qui entamera sa 19e saison le 25 septembre à 20 h, demeure en direct et accueillera davantage de public dans ses gradins. À En direct de l’univers, qui a rafraîchi son décor, France Beaudoin recevra Michel Fugain, Martin Matte, Marie Laberge et Claude Meunier, et l’animatrice prépare tout un cadeau à Dominique Michel, qui fêtera ses 90 ans le 24 septembre.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Guy A. Lepage animera la 19 e saison de Tout le monde en parle

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La productrice Fabienne Larouche en compagnie de Jean-Rene Dufort, qui reprendra Infoman.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Parmi les retours attendus : celui de France Beaudoin à la barre d’En direct de l’univers ; et celui de Patrice L’Écuyer, qui reprend le populaire jeu Silence, on joue !

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Les animateurs de C’est juste de la TV : Thérèse Parisien, Anne-Marie Withenshaw, Nathalie Petrowski et Alex Perron. 1 /4







Notre Infoman se gâtera dans la campagne électorale provinciale pour sa 23e saison à l’antenne. Les enfants de la télé, maintenant copilotés par André Robitaille et Mélanie Maynard, braqueront les projecteurs sur, entre autres, Marjo, Virginie Ranger-Beauregard et Pierre Bruneau. Leur décor a aussi été modernisé.

Dans la série documentaire Les ambassadrices (début : samedi 17 septembre à 21 h), Rebecca Makonnen rencontre 12 Québécoises exilées à l’étranger, qui excellent dans leur domaine. Vous y verrez notamment Farah Alibay de la NASA et la joaillière Édéenne, installée à Paris.

Chez ARTV, l’émission numéro un de la chaîne, le magazine C’est juste de la TV, reprend les ondes le vendredi 16 septembre à 21 h pour une 16e saison.

À l’horaire cet hiver : le retour des Petits tannants de Pierre Hébert, la série Larry de Stéphane Bourguignon, l’émission de variétés Zénith de Véronique Cloutier, L’œil du cyclone 2 et Doute raisonnable 2, qui décollera deux mois après la finale de l’hiver dernier.

Toujours cet hiver, dernier tour de piste pour la comédie Les mecs, qui s’éteindra après ce troisième et ultime chapitre, une décision prise par le créateur de la comédie, Jacques Davidts. Et comment nos « boomer-boys » vivront-ils leurs adieux ? « Ça ne va pas s’améliorer. On embrasse la détresse de ces gars-là devant un monde qui change trop vite pour eux », révèle Christian Bégin, alias le prof d’université Christian Laliberté dans Les mecs.

En janvier, la deuxième saison de Sans rendez-vous ramènera la maman Marianne (Diane Lavallée), qui chamboulera la vie de sa fille Sarah (Magalie Lépine-Blondeau). Même si la scénariste Marie-Andrée Labbé croule sous les textes de STAT, Radio-Canada prévoit qu’elle pourra livrer une troisième saison de Sans rendez-vous.

L’émission dérivée de Toute la vie, À cœur battant, commencera également en janvier. Roy Dupuis y rependra son rôle d’intervenant Christophe L’Allier et Ève Landry sera Me Gabrielle Laflamme, procureure de la Couronne et grande alliée de Christophe L’Allier (LOL).

Sortez-les d’ici !

Gros travail de taupe (merci encore !) sur le dossier de la téléréalité Sortez-moi d’ici ! de TVA, qui dérive du concept britannique I’m a Celebrity… Get Me Out of Here !. Je vous ai révélé mardi que Colette Provencher, Jean-François Mercier, Andréanne A. Malette et Livia Martin avaient campé dans la jungle du Costa Rica aux côtés du Dr François Marquis, de Marianne St-Gelais et de Nathalie Simard. Voici deux autres vedettes qui ont vécu à la dure en pleine forêt tropicale : l’animateur et humoriste José Gaudet et le danseur Rahmane Belkebiche, cochampion de la troisième saison de Révolution. Voilà, vous savez tout.