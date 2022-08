Quand TVA a annoncé la mise en chantier d’une version locale de la téléréalité britannique I’m a Celebrity… Get Me Out of Here !, le Québec – bon, j’exagère un brin – a poussé un cri étouffé : mais qui acceptera de se montrer sous son pire jour devant les caméras intrusives, le visage tartiné de boue et de piqûres d’insectes ?

Car il n’y a absolument rien de glam dans Sortez-moi d’ici !, le nom francisé de cette émission phénomène que TVA relaiera en janvier. Mélange de Fort Boyard et de Survivor, la production y parachute dix vedettes en pleine jungle et leur impose de survivre avec le strict minimum, sans maquilleur, coiffeur, ni traiteur.

Pour gagner des privilèges de confort, les participants de Sortez-moi d’ici ! bouffent des fourmis, des racines de baobab ou des coquerelles et dorment dans un campement plus que rudimentaire, qui grouille de bibittes. Ils s’astreignent aussi à des défis physiques exténuants.

Bref, ça ressemble à (feu) Expédition extrême de la chaîne Z, où Martin Perizzolo avait pété les plombs en 2016. TVA a confirmé lundi la participation de trois concurrents de Sortez-moi d’ici !, soit la chanteuse Nathalie Simard, le Dr François Marquis de la docuréalité De garde 24/7 de Télé-Québec ainsi que l’athlète olympique Marianne St-Gelais.

Et qui sont les autres braves ? Selon mes espions, qui n’ont pas pris de congé cet été, l’humoriste Jean-François Mercier, l’auteure-compositrice-interprète Andréanne A. Malette, la présentatrice météo Colette Provencher et l’actrice Livia Martin (la fille de l’humoriste Maxim Martin) auraient fait partie de ce voyage exotico-télévisuel. Aucun de ces candidats n’a cependant répondu à mes demandes d’entrevue à propos de Sortez-moi d’ici !.

Avec le Dr Marquis dans le groupe, chef des soins intensifs à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, on sait que les coups de chaleur, les intoxications alimentaires et la déshydratation ont dû être bien soignés. Et Colette Provencher a probablement dû voir venir les ouragans deux jours à l’avance, elle qui lit l’avenir des cartes météo depuis plus de 40 ans à TVA.

Les tournages de Sortez-moi d’ici ! ont été achevés en juillet, au Costa Rica. L’animation de cette téléréalité a été confiée à Alexandre Barrette et Jean-Philippe Dion, qui s’arrachera ainsi du confort douillet boho-chic de La vraie nature.

Les têtes d’affiche de Sortez-moi d’ici !, que l’on appelle les campeurs, ont droit à des rations de riz et de haricots noirs et passent leurs nuits à la belle étoile dans une forêt tropicale. La personne qui résiste le plus longtemps à cette expérience d’immersion en nature équatoriale remporte une cagnotte de 100 000 $, qu’elle remettra à une œuvre de charité de son choix.

En Angleterre, la chaîne ITV présente la 22e saison de I’m a Celebrity… Get Me Out of Here ! avec un succès éclatant aux audimètres. Du côté des États-Unis, l’adaptation a été un bide total. La première version, manufacturée en 2003, a notamment réuni la comédienne Melissa Rivers, l’aspirante politicienne Caitlyn Jenner et le mannequin Tyson Beckford. La deuxième incarnation, conçue en 2009, a rassemblé la top modèle Janice Dickinson, l’acteur Lou Diamond Phillips (La Bamba) et deux des frères Baldwin, Stephen et Daniel. Toutes des stars de série C, on s’entend.

Oui, il y aura de la vedette dans nos téléréalités hivernales. Noovo ramène Big Brother Célébrités pour un troisième chapitre en janvier, toujours avec Marie-Mai aux commandes.

Coup de foudre universitaire !

Immense coup de cœur pour la comédie The Sex Lives of College Girls de HBO, que l’on peut visionner, seulement en anglais, hélas, sur la plateforme Crave. La version française n’existe pas chez nous, c’est désolant.

Je le sais, Sex Lives date d’environ un an, mais bon. La bonne télévision ne comporte pas de date d’expiration. La deuxième saison sortirait à la fin de 2022 ou au début de 2023, et j’ai super hâte. C’est drôle, émouvant et rempli de dialogues vitaminés.

Le titre de cette télésérie créée par la brillante Mindy Kaling (Mes premières fois) en résume bien le contenu, qui oscille entre le comique et le très honnête. On y suit quatre colocataires qui entament leur première année à la prestigieuse université (fictive) d’Essex, dans le Vermont. Les quatre « adulescentes », qui proviennent de milieux socioéconomiques différents, n’ont rien en commun, au départ.

Il y a la confiante Leighton, la gosse de riche élevée à New York et qui ressemble à une blonde méchante dans Gossip Girl. Il y a la timide Kimberly, dont la famille, en Arizona, ne roule pas sur l’or. Il y a Bela, une aspirante humoriste dont les parents indiens s’imaginent qu’elle étudie en sciences. Et il y a la sportive Whitney, championne de soccer et fille d’une sénatrice bien connue.

Entre leurs cours et leurs activités sociales, les quatre colocs ont, bien sûr, du sexe. Beaucoup de sexe. Elles s’empêtrent dans des relations compliquées, limite toxiques. Elles se questionnent sur leur avenir et leur orientation sexuelle. Elles dénouent des conflits et finissent par tisser des liens solides entre elles.

Bonus : The Sex Lives of College Girls débute avec la rentrée des classes à Essex, ce qui correspond exactement à ce qui se déroule dans les universités d’ici. Par contre, ne laissez pas cet esprit automnal vous noyer dans un latté à la citrouille épicée et vous envelopper dans un gros pull de laine. Résistez. C’est encore l’été !