Plus de rythme et de punch pour Le Fil

Noovo ressuscite ses débats de fin de soirée et embauche l’ancienne animatrice de J.E. à TVA Marie-Christine Bergeron pour piloter son bulletin de 17 h. Conclusion ? C’est évident qu’il se dessine un nouvel arc plus percutant et plus collé sur l’actualité brûlante pour les différentes éditions du Fil.

Implantée le 29 mars 2021, la formule des journaux télévisés de Noovo Info, qui souhaitait « incarner les nouvelles et les raconter autrement », n’a pas levé. Et les cotes d’écoute ? Très basses. Genre : autour de 100 000 téléspectateurs. Noovo ne m’a toutefois pas transmis les chiffres exacts du Fil 17 ainsi que ceux du Fil 22 mesurés par la firme Numeris.

La seule donnée que Noovo m’a communiquée est celle-ci : les audiences hivernales du Fil 17 et du Fil 22 ont respectivement bondi de 29 % et de 15 % par rapport à l’automne 2021. C’est tout.

Au lancement de leur service de nouvelles, les patrons de Noovo Info ont misé sur des reportages plus longs, ont privilégié l’analyse ou les commentaires, puis ont rapidement torpillé la formule magazine qui ne cadrait pas avec l’heure du souper.

Le Fil 22 de Michel Bhérer, un ancien de TQS et RDI, a adopté dès le début une structure plus conventionnelle, il faut le noter.

Au moins, les dirigeants de Noovo Info ont tenté de se démarquer des concurrents. On ne leur reprochera pas ces essais-erreurs. Mais comme le fait remarquer une source à l’interne, « faire différent, tout en n’étant pas trop différent de TVA et Radio-Canada, c’est une mission quasi impossible ». Très vrai. Ça ne fonctionne jamais, le « pareil, mais pas trop pareil, s’il vous plaît ».

Ce qui se dessine pour la rentrée automnale, c’est un retour à un bulletin classique. Du moins, pour celui qu’animera Marie-Christine Bergeron, qui succédera à Noémi Mercier derrière le pupitre du Fil 17 à partir du 29 août.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE La journaliste Marie-Christine Bergeron pilotera Le Fil 17 h.

Vedette de Noovo Info, Noémi Mercier se concentrera sur la production de documentaires. La cheffe d’antenne actuelle du Fil 17, qui aurait trouvé difficile son passage comme lectrice de nouvelles, n’a pas voulu commenter la situation pour cette chronique.

Jointe lundi, Marie-Christine Bergeron s’est dite emballée par le défi qui l’attend, sans toutefois en révéler davantage sur le virage qui s’annonce chez Noovo Info. Le directeur général de l’information de Noovo, Jean-Philippe Pineault, n’a pas accordé d’entrevue non plus. En fait, personne chez Bell Média, le propriétaire de Noovo, n’a voulu parler des changements qui s’opèrent à l’interne.

Selon des taupes bien informées, l’arrivée de Marie-Christine Bergeron signale une volonté claire de « se rapprocher des gens », de sortir de Montréal et de revenir à ce que fabriquent les chaînes traditionnelles.

Donc, des reportages plus courts, un bulletin plus punché, plus efficace, ainsi que des reporters déployés là où ça chauffe. Bref, le contraire de ce que Noovo Info avait promis lors de sa mise à feu.

À l’antenne de TVA et LCN depuis 20 ans, Marie-Christine Bergeron est une journaliste de terrain. Elle a traqué les filous à J.E. de 2018 à 2020. Elle a baigné dans les faits divers, les interventions en direct et les nouvelles de dernière heure.

C’est également une femme d’Alma, au Lac-Saint-Jean, qui a une sensibilité aiguisée pour les régions. Bref, Marie-Christine Bergeron incarne un peu l’opposé de Noémi Mercier, qui provenait de l’univers des magazines et qui n’avait jamais été le visage d’un bulletin de nouvelles auparavant.

Un autre espion à l’interne nuance : « Il n’y a pas vraiment de virage, on ajuste nos bulletins depuis la toute première semaine », précise-t-il.

La salle de rédaction de Noovo Info a connu beaucoup de roulement depuis sa création, ce qui n’aide pas à souder l’équipe. Une des reporters les plus expérimentées de la boîte, Bénédicte Lebel, est partie après six mois pour se joindre à l’émission radiophonique de Paul Arcand, à l’automne 2021. C’est d’ailleurs ce qu’il manque chez Noovo Info : des vétérans pour encadrer les plus jeunes.

Puis, il y a ce grand retour des débats de fin de soirée sur Noovo, qui évoquent les années de gloire du Grand Journal de Denis Lévesque à TQS, il y a 20 ans.

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Le journaliste Michel Bhérer demeure aux commandes du Fil 22.

À la fin août, Michel Bhérer, qui reste aux commandes du Fil 22, deviendra l’arbitre de discussions sur l’actualité du jour, qui joueront du lundi au jeudi à 22 h 30, toujours en direct. Comme dans le temps de 110 %, dont les téléspectateurs se souviennent encore.

Cette émission s’appellera Les débatteurs de Noovo et durera 30 minutes. Vous y verrez des visages connus du Fil, dont celui de Luc Ferrandez.

Sous la gouverne de Denis Lévesque, les débats de TQS ont brassé la cage et ébranlé les concurrents. L’époque permettait toutefois des débordements, qui passeraient moins bien aujourd’hui.

TVA planche également sur un grand plateau de débats avec Stéphan Bureau derrière le volant. Ce projet de 90 minutes, baptisé Assoyez-vous !, devait démarrer au printemps contre Tout le monde en parle. Il a été déplacé en septembre dans la case du vendredi à 20 h, tout de suite après le talk-show Ça finit bien la semaine.

Les débats de 22 h 30, Denis Lévesque, TQS et 110 %, tant qu’on ne ressort pas le Mouton noir de son enclos, on devrait être correct chez Noovo.