Voici un bon scoop fraîchement sorti du four : c’est Suzanne Clément qui a décroché le rôle principal de la nouvelle série dramatique quotidienne qui remplacera District 31 cet automne.

C’est une excellente prise pour Radio-Canada, car Suzanne Clément joue rarement à la télé québécoise. Sa dernière présence ici remonte au feuilleton Unité 9, où elle a campé la détenue délurée Shandy Galarneau, un rôle qu’elle a quitté au printemps 2013 à l’expiration de son contrat d’un an.

Selon mes informations, cette nouveauté, dont le titre n’a pas encore été trouvé, se déroulera dans le milieu hospitalier et portera la signature de l’auteure Marie-Andrée Labbé (Sans rendez-vous, Trop). Que les fans se rassurent, Marie-Andrée Labbé a bouclé l’écriture de la deuxième saison de la comédie Sans rendez-vous avant de se jeter, en solo, dans le marathon de scénarisation d’une émission quotidienne. Une tâche qui nécessite une énergie du tonnerre, combinée à une discipline de fer.

Dans cette série médicale, qui comptera 120 demi-heures par année, comme District 31, Suzanne Clément jouera l’urgentologue Emmanuelle Lacombe, rattachée à un grand hôpital montréalais.

Les décors de cet établissement de santé seront construits dans les studios MEL’s de Saint-Hubert, au même endroit où les sergents-détectives du 31 passent leurs suspects en interrogatoire. Danièle Méthot, collaboratrice de Fabienne Larouche depuis Virginie, demeurera la réalisatrice-coordonnatrice.

En théorie, Suzanne Clément croisera le fer avec Sébastien Delorme de TVA, qui a hérité du premier rôle dans la série quotidienne Indéfendable, de l’auteure Nadine Bismuth (Un lien familial), prévue à la grille-horaire de septembre.

Autre information intéressante : Fabienne Larouche et Michel Trudeau de chez Aetios coproduiront ce téléroman quotidien avec Guillaume Lespérance de la compagnie A Média (Les mecs, Discussions avec mes parents, Tout le monde en parle). Une alliance que peu d’observateurs ont vue venir dans le milieu de la télé.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Fabienne Larouche

J’ai écrit et produit 20 ans de quotidienne à Radio-Canada, j’ai eu un bonus de six ans avec Luc Dionne sur District 31. On s’est associés avec Guillaume Lespérance pour partager la tâche et éventuellement passer le flambeau. Fabienne Larouche

« C’est la première fois que Fabienne Larouche et moi allons collaborer. J’ai découvert chez Aetios des gens qui sont comme moi. J’ai beaucoup d’admiration pour les gens travaillants qui ont le couteau entre les dents », indique Guillaume Lespérance en entrevue téléphonique.

Il n’a pas été possible de parler avec Suzanne Clément lundi. Dans les 10 dernières années, l’actrice de 52 ans a surtout participé à des téléséries françaises, dont Versailles, La forêt, Vampires et Dérapages, toutes sur Netflix sauf Versailles, hébergée par Crave.

La rare présence de Suzanne Clément au générique d’une série québécoise a provoqué du tumulte en coulisse, me dit-on. C’est que l’actrice devait également se joindre à la distribution de la nouvelle minisérie Chouchou que Simon Boulerice a écrite pour la chaîne Noovo, propriété de Bell Média. Suzanne Clément y aurait joué la mère de Sandrick (Lévi Doré), un élève de 17 ans qui entretient une relation illicite avec sa prof de français de 37 ans, Chanelle Chouinard (Évelyne Brochu), dite Chouchou.

Le recrutement de Suzanne Clément dans Chouchou devait être rendu public le jeudi 17 mars au cours d’une conférence de presse virtuelle. Cette annonce n’a jamais eu lieu.

Car la veille du dévoilement, Radio-Canada et Aetios ont appris que Noovo et Bell Média s’apprêtaient à leur couper l’herbe sous le pied en claironnant – en primeur – le grand retour de Suzanne Clément dans une fiction québécoise. Panique dans la tour, vous vous imaginez.

Dans Chouchou, Suzanne Clément aurait obtenu une dizaine de jours de tournage. Dans la nouvelle série médicale, Suzanne Clément en aura une centaine, soit dix fois plus. L’actrice, qui a dû s’engager pour plusieurs saisons à Radio-Canada, a dû faire un choix.

Pourquoi ? Parce que les têtes d’affiche de séries quotidiennes signent une clause d’exclusivité tacite. On paie très bien ces vedettes pour leurs services et on s’attend à ce qu’elles ne se consacrent qu’à un seul projet. Depuis six ans, Vincent-Guillaume Otis, alias le sergent-détective Patrick Bissonnette, n’est apparu que dans District 31. Et si Michel Charette a pu traverser dans Le bonheur à TVA, c’est que a) District 31 s’achevait et b) c’est la même productrice qui élaborait les horaires.

Selon l’agent de Suzanne Clément, Maxime Vanasse, « il n’y a pas eu de guerre entre Bell et Radio-Canada, et Suzanne Clément a simplement dû faire un choix entre deux projets intéressants », dit-il.

Selon mes espions, les gens de Bell Média n’auraient pas apprécié de perdre Suzanne Clément dans ces circonstances compétitives. La productrice de Chouchou, Vicky Bounadère, de chez Passez Go (Lou et Sophie, L’académie), a préféré ne pas commenter le désistement à la dernière minute de Suzanne Clément. Selon des sources au courant du dossier, la boîte Passez Go détenait bel et bien un contrat dûment négocié avec la comédienne.

Bell Média confirme que oui, Suzanne Clément était pressentie pour un rôle dans la série Chouchou, sans toutefois préciser pourquoi l’actrice s’est retirée quelques heures avant la conférence de presse du projet de Simon Boulerice.