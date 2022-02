Depuis plus d’une semaine, la presse européenne multiplie les titres alarmants à propos de l’état de santé de Céline Dion : ces photos qui font peur, les clichés alarmants de la diva, très maigre, visage creusé, la star réapparaît épuisée !

Sur ces photos de paparazzi, d’abord publiées dans le magazine Paris Match, puis repiquées partout dans le monde, la diva de Charlemagne en jette évidemment moins que sur une scène d’amphithéâtre, c’est 100 % normal. Au-dessus de son visage nu et pâle, une repousse grise remonte dans sa chevelure brune. Céline porte toutefois des bottes blanches du designer Alexander McQueen ainsi qu’un étui à iPhone de Chanel, ce qui indique que son sens de la mode n’a pas pris congé le 19 janvier dernier, alors qu’elle accompagnait l’un de ses jumeaux chez le dentiste à Henderson, près de Las Vegas.

On est loin de Britney Spears, les cheveux rasés à zéro, qui attaque un photographe avec un parapluie de golf dans le stationnement d’une station-service, en 2007.

PHOTO PARIS MATCH Céline Dion accompagne l’un de ses jumeaux chez le dentiste à Henderson, près de Las Vegas, le 19 janvier.

Reste que les cheveux blancs ont servi de prétexte à Paris Match pour parler d’une maladie neurologique grave qui affecterait l’étoile de la pop, de même que de la dépression dont elle souffrirait. Sur le plateau de l’émission française Touche pas à mon poste, le chroniqueur Matthieu Delormeau, qui n’a pas précisé la provenance de ses informations lorsque je l’ai contacté lundi, a même déclaré que Céline devenait paranoïaque, qu’elle entendait René Angélil lui parler et qu’elle avalait des antidépresseurs. Beaucoup d’affirmations, peu de faits.

Réglons d’abord le cas de la tignasse grisonnante. Oui, c’est étonnant de la part de Céline Dion, qui a longtemps été porte-parole pour L’Oréal Paris et sa gamme de teintures Excellence Crème. Ça surprend d’autant plus que l’image publique de la vedette aux 10 000 paires de chaussures s’est raffinée grâce à ses stylistes, qui l’ont transformée en icône de mode très glamour.

Mais depuis deux mois, des douleurs musculaires empêchent l’interprète québécoise de 53 ans de monter sur scène. C’est pas mal plus grave que cette pause couleur capillaire que s’offre Céline, parce qu’elle le vaut bien.

Maintenant, la santé de Céline Dion. La version officielle parle de spasmes musculaires sévères, qui ont forcé la chanteuse à annuler – et non à reporter – les 16 spectacles nord-américains de sa tournée mondiale Courage, prévus en mars et en avril. On comprendrait aussi Céline Dion d’être épuisée et déprimée après la mort de son mari René Angélil, après le décès de sa maman Thérèse et après une carrière fulgurante qui a exigé d’elle une quantité phénoménale d’énergie et de discipline.

Céline se repose à Las Vegas alors que son équipe planche sur les concerts européens de la tournée Courage qui recommenceront, si tout va bien, le 25 mai à Birmingham, en Angleterre. « C’est officiel qu’elle va rechanter, j’en suis convaincu. Ses fans peuvent être rassurés », confie une source dans le clan Dion qui n’est pas autorisée à s’adresser aux médias. Il faut savoir que les gens qui travaillent étroitement avec Céline Dion signent des ententes de confidentialité qui les empêchent de parler aux journalistes.

Un autre espion proche de la chanteuse confirme : « Les trucs qui sont sortis en France, c’est de la spéculation extrême, à moins qu’ils ne sachent des choses que moi-même je ne sais pas », précise-t-il.

Très peu de gens ont accès à Céline Dion en ce moment. « Même son équipe a de la misère à lui parler », rapporte une troisième source qui côtoie l’interprète de My Heart Will Go On depuis plus de 25 ans.

L’omertà qui règne chez Team Céline n’aide pas non plus à dissiper les rumeurs de fibromyalgie ou de « neuropathie à petites fibres », qui clouerait Céline au lit pour les deux prochaines années. Personne chez Sony Music à Montréal ou à Toronto n’a répondu à nos demandes d’entrevue. Il n’a pas non plus été possible de parler à Denis Savage et à Dave Platel, qui gèrent la carrière de Céline Dion.

Cette absence de communication aurait déplu à René Angélil, qui aurait pris le téléphone lui-même pour donner des nouvelles de sa protégée. Par le passé, j’ai parlé à l’imprésario de Céline pour des choses pas mal plus triviales que celles qui la mettent à l’arrêt actuellement.

Céline Dion vit avec une pression constante depuis qu’elle a 13 ans. En novembre 2021, elle devait entamer une série de 21 concerts au nouvel hôtel Resorts World de Las Vegas, érigé au coût de 4,3 milliards US. Les spectacles ont été déplacés à une date encore inconnue. Si le report de Star Académie d’une semaine coûte des millions à TVA, imaginez la facture qui accompagne les spectacles d’aréna de Céline qui ont été torpillés au Canada et aux États-Unis.

Longtemps, Céline Dion a été un livre ouvert avec son public, ce qui l’a exposée à une volée de critiques. Tranquillement, Céline referme son grand livre. C’est elle le boss, après tout. Et le boss doit prendre du mieux.

C’est pas grand-chose, rien qu’une pause, que le temps, les horloges se reposent.