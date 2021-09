Comme tous les ans, à la mi-septembre, la télé québécoise se place sous le signe des Gémeaux, en pleine saison de la Vierge. Étrange, non ?

Gémeaux, signe d’air, et Vierge, signe de terre. Selon le respecté Elle France, l’entente de ce couple semble a priori difficile. Le magazine Marie Claire, autre sommité astrologique, en rajoute une couche : les infinies différences entre le Gémeaux et la Vierge sont autant de difficultés à surmonter.

Ça tombe bien, car avant de remporter un beau trophée doré, il y a des obstacles à franchir, il y a des collègues à tasser du podium, il y a des coiffeurs à remercier. Voici donc huit luttes intéressantes à suivre pendant le 36e gala des prix Gémeaux, que Radio-Canada présentera le dimanche 19 septembre à 20 h, avec Véronique Cloutier aux commandes.

La bête noire des faits divers

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Marine Johnson, Isabelle Blais et Stéphane Gagnon font partie de la distribution de la série Bête noire, diffusée sur Série plus.

Dans la course à la meilleure série dramatique, Bête noire et Faits divers 4 partent avec une longueur d’avance sur la dernière saison des Pays d’en haut, Portrait-robot et Patrick Senécal présente du Club illico. L’Académie a tendance à privilégier la nouveauté dans cette catégorie prestigieuse, ce qui pousse logiquement Bête noire de la chaîne Séries plus sur la plus haute marche du podium. C’est comme ça que je t’aime a triomphé l’an dernier et Bête noire, une série bouleversante sur une fusillade dans une école secondaire, devrait lui succéder.

Entendre des beaux malaises

PHOTO YAN TURCOTTE, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION L’auteur, acteur et producteur des Beaux malaises, Martin Matte

En comédie, il y a deux meneurs qui sortent clairement du lot, soit les dernières saisons de M’entends-tu ? et des Beaux malaises. Ce ne serait pas choquant que la récompense atterrisse dans un camp ou dans l’autre, même si j’ai un gros faible pour Ada, Carolanne et Fabiola. La Maison-Bleue et Discussions avec mes parents n’ont aucune chance de gagner ici. Et Le phœnix de Séries plus a injustement pris la place de L’œil du cyclone ou des Mecs dans la compétition. Scandale !

Le 31 sur son trente-six

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Vincent-Guillaume Otis est l’une des nombreuses vedettes de District 31, série chouchou des Québécois.

Gagnant l'an dernier du prix de la meilleure série annuelle, District 31 fonce tout droit, telle une voiture de patrouille conduite par Bruno Gagné, vers la victoire. Véritable phénomène de société, le feuilleton policier de Radio-Canada éclipsera sans effort Alertes, L’échappée, Toute la vie et Une autre histoire. Entre vous et moi, 5e rang méritait une place dans ce palmarès final. Pas mal plus qu’Alertes qui s’est dégonflé après un départ canon.

Des policiers médaillés

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Michel Charette (Bruno), de District 31, pourrait bien être récompensé pour la deuxième année d’affilée.

Parlant de District 31, qui de Michel Charette (Bruno) ou Vincent-Guillaume Otis (Patrick) remerciera ses fans dimanche soir ? Michel Charette a été salué l’année passée et il se dirige vers un doublé, je pense bien. Roy Dupuis, de Toute la vie, dont le personnage du psychoéducateur Christophe a été repositionné au cœur des intrigues, pourrait brouiller les cartes. Charles-Alexandre Dubé (Dominic) et Frédéric Pierre (Renaud), d’Alertes, passeront leur tour, pour cette fois-ci.

Drôles de dames

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Florence Longpré dans le rôle d’Ada (M’entends-tu ? )

Pas évident de prédire l’issue du vote chez les actrices en comédie, qui ont toutes brillé dans leurs émissions respectives. Il s’agit de la catégorie la plus relevée de la soirée, et de loin. Je pense que Florence Longpré (M’entends-tu ?), si juste dans la peau d’Ada la poquée, se faufilera devant Ève Landry (M’entends-tu ?), Julie Le Breton (Les beaux malaises), Christine Beaulieu (L’œil du cyclone) et Léane Labrèche-Dor (Escouade 99). Go Ada !

Chez nous, l’amour est dans la cuisine

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION L’animateur d’Occupation double, Jay Du Temple

Au gala de 2020, L’amour est dans le pré, de Noovo, a mis fin à la séquence victorieuse de deux ans des Chefs !, à Radio-Canada. Les agriculteurs, maintenant épaulés par Katherine Levac, aplatiront-ils de nouveau les apprentis cuistots d’Élyse Marquis et Daniel Vézina ? Pas certain. La dernière saison des Chefs ! remonte à l’été 2020 – elle a pris une pause COVID-19 au printemps – et elle est donc admissible aux Gémeaux de 2021, pour ceux qui se posent la question. La quotidienne de Star Académie, qui a été très bonne, et Dans l’œil du dragon font également partie des finalistes. Personnellement, je voterais pour Occupation double, dont la qualité du montage, le choix des participants et la construction des intrigues est de top qualité. Merci, capitaine Rebondissement.

Maude ou Marina ?

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Maude Guérin, alias Marie-Luce dans 5e Rang, parviendra-t-elle à détrôner Marina Orsini dans la catégorie meilleure actrice de téléroman ?

C’est Marina Orsini, alias Anémone/Manon dans Une autre histoire à Radio-Canada, qui détient le titre de meilleure actrice de téléroman. Maude Guérin, alias Marie-Luce dans 5e rang, est sa rivale la plus sérieuse pour lui arracher la distinction. Deux comédiennes de District 31, soit Geneviève Brouillette (la lieutenant Gabrielle Simard) et Catherine St-Laurent (la SD Noémie St-Hilaire), ont aussi été sélectionnées ainsi que Sophie Prégent, la capitaine Duquette d’Alertes, de même que la jeune Élizabeth Tremblay-Gagnon, qui a joué Éloïze dans Toute la vie. La division du vote fera mal aux actrices de District 31. Ce sera donc Marina ou Maude.

Vive la France

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE L’animatrice d’En direct de l’univers, France Beaudoin

La reine France Beaudoin, qui pilote avec brio En direct de l’univers, sera difficile à détrôner au rayon des animateurs d’émission de variétés. Avec ses 1res fois, Véronique Cloutier est la plus sérieuse candidate pour ramener le prix à la maison. Louis-José Houde, toujours bon à la barre de l’ADISQ, pourrait causer la surprise, notamment en raison de la qualité de ses textes, peaufinés avec un soin maniaque. Malheureusement pour Pierre-Yves Lord (La fin des faibles), de même qu’Édith Cochrane et André Robitaille (Les enfants de la télé), le Gémeaux ne leur reviendra pas cette année. France Beaudoin n’a comme pas le droit de perdre, on dirait.