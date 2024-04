L’environnement est un sujet riche en réflexions et en questionnements qui alimente de nombreuses balados de part et d’autre de l’Atlantique. Dans le cadre du Jour de la Terre, voici notre sélection de séries à découvrir pour mieux comprendre les enjeux liés au climat et à la protection de la nature et de sa biodiversité.

1000 questions, une planète

Dernière-née des balados environnementales, 1000 questions, une planète est déposée ce lundi sur la plateforme OHdio de Radio-Canada. Avec ses invités, le journaliste spécialisé en environnement Étienne Leblanc tente de répondre à cinq questions, toutes en lien avec la crise climatique, notamment « déploie-t-on trop d’efforts pour planter des arbres dans le but de compenser nos émissions de gaz à effet de serre ? » ou « est-ce possible de s’habiller sans détruire l’environnement ? ».

Écoutez la balado 1000 questions, une planète

Super Green Me

Lucas Scaltritti n’est pas un écologiste de longue date. C’est un journaliste français jusqu’à récemment très peu concerné par l’environnement. Après avoir animé Y’a le feu au lac, une balado dans laquelle il s’intéressait aux idées reçues en matière d’environnement, il s’est lancé le défi de réduire, en six mois, son empreinte carbone à 2 tonnes éq. CO 2 par année, soit l’objectif fixé par l’Accord de Paris. Sous la forme d’un journal personnel bien narré, il raconte sa quête dans la série Super Green Me, dont le dernier épisode de la deuxième saison vient tout juste d’être mis en ligne. Un récit accessible, jamais moralisateur, auquel il est facile de s’identifier.

Chaleur humaine

Comment faire face au défi climatique ? Chaque semaine, le journaliste du Monde Nabil Wakim mène des entrevues de fond avec des politiciens, chercheurs, économistes, militants et autres penseurs pour démystifier des enjeux complexes liés à la crise écologique. Si certains épisodes sont plus philosophiques (« La transition climatique est-elle compatible avec la démocratie ? »), d’autres sont davantage ancrés dans le quotidien (« Faut-il arrêter de manger du poisson ? »). Les entretiens menés dans le cadre de la série ont aussi donné lieu à un livre : Chaleur humaine : 18 réponses à la menace climatique, paru au Seuil en mars dernier. L’esprit de cette balado est que tout n’est pas perdu et que la transition n’est pas forcément douloureuse, elle peut même être heureuse.

Ça va mieux qu’on pense

Malgré l’impression que peut laisser l’actualité, la planète ne tourne pas carré. Pour rappeler que les bonnes nouvelles et les initiatives positives ne manquent pas et qu’environnement et espoir peuvent cohabiter, le chroniqueur spécialisé en éducation environnementale Grégory Pratte et la productrice Bianca Bernard ont lancé, en février dernier, Ça va mieux qu’on pense. Au cours des 10 épisodes que comptera cette première saison, le duo aborde la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’économie circulaire, l’implication citoyenne et l’innovation sociale à travers une variété de rencontres, dont une avec le metteur en scène Dominic Champagne qui revient pour la première fois sur l’échec du Pacte pour la transition écologique.

The Climate Question

Incursion du côté anglophone pour saluer la série The Climate Question produite par la BBC. Depuis 2020, cette émission animée par la journaliste Graihagh Jackson explore un large éventail de sujets permettant de mieux comprendre les changements climatiques, les solutions qui doivent être mises en place pour les contrer et les barrières qui retardent leur application. Les sujets sont souvent complexes, mais abordés sous la lorgnette de la science et de la vulgarisation avec des professeurs, chercheurs et journalistes spécialisés du radiodiffuseur public britannique. L’émission répond aussi à l’occasion aux questions variées des auditeurs qui vont de l’impact de la guerre sur le climat à celle des avocats (le fruit !).

Écoutez la balado The Climate Question (en anglais)

Ces émissions sont disponibles sur les principales plateformes d’écoute (Spotify, Google Podcast, Apple Podcast), à l’exception de 1000 questions, une planète, offerte sur OHdio. The Climate Question est également accessible sur le site internet de la BBC.