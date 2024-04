Des chouchous, du neuf et des reprises

Pour sa 15e année, la direction du festival Montréal complètement cirque a invité quelques compagnies chouchous comme Circa (Australie) et Gandini (Angleterre), et programmé des reprises comme Barbu (Cirque Alfonse) ou Dirty Laundry (Briefs), ainsi que plusieurs nouveautés.

Au total, ce sont 10 spectacles en salle qui seront présentés du 4 au 14 juillet prochains, à l’intérieur ou à l’extérieur de la TOHU, ainsi qu’à l’Espace St-Denis.

Le coup d’envoi sera donné dans la salle circulaire de la TOHU – le 3 juillet – par le collectif anglais Gandini, mené par Sean Gandini, qui présentera Smashed 2. Ce groupe de danseurs et de jongleurs virtuoses avait marqué les esprits en 2013 avec Smashed en jonglant avec des pommes dans une chorégraphie époustouflante en hommage à Pina Bausch.

En 2016, Gandini en remettait avec 4 x 4 : Ephemeral Architectures, performance de jonglerie et de ballet sur la musique d’un quintette à cordes. Puis vint Spring, en 2019, qui mettait en vedette le jongleur américain Wes Peden. Smashed 2 est une suite de leur création hommage à Bausch, mais cette fois, les 9 artistes de la troupe jongleront avec 80 oranges et 7 melons d’eau.

Autre compagnie chouchou qui sera à Montréal cet été : Circa. Les Australiens de ce collectif, qui se renouvelle régulièrement au fil des ans, sont venus de nombreuses fois ici depuis leurs débuts en 2008 avec l’incroyable Wunderkammer. Cette année, la troupe dirigée par Yaron Lifschitz présentera Duck Pond, une relecture acrobatique du Lac des cygnes.

Enfin, toujours dans la salle circulaire, le collectif québécois People Watching, formé de diplômés de l’École nationale de cirque, présentera la pièce Play Dead, qui mêle acrobatie et théâtre physique.

Sous le chapiteau de la TOHU

Trois spectacles seront présentés à l’extérieur de la TOHU, sous le chapiteau Trèfle. D’abord Sophie’s Suprise 29th, de la compagnie anglaise Three Legged Race, a été repéré au Festival d’Édimbourg l’été dernier. Il réunit des artistes du Cirque du Soleil et de l’émission Britain’s Got Talent.

Des États-Unis, on pourra également voir le spectacle familial Sunset Circus, de la troupe Parallel Exit. Enfin, le duo clownesque des Foutoukours (Jean-Félix Bélanger et Rémi Jacques), qui avait présenté l’an dernier sa pièce Glob, dévoilera sa nouvelle création, Brotipo.

À l’Espace St-Denis

Le nouvel espace cabaret du Théâtre St-Denis conviendra parfaitement à trois reprises programmées par la direction du festival, à commencer par Barbu, du Cirque Alfonse, créé à Montréal en 2014, et représenté plusieurs fois depuis – dont l’été dernier dans un programme double avec le collectif australien Briefs, qui présentait son cabaret drag Dirty Laundry. Eh bien, les deux spectacles seront à nouveau au programme cet été.

Dernier spectacle : Le bibliothécaire, de la compagnie Le Gros Orteil, de Québec, qui reprend cette création clownesque en tournée depuis 2019.

Enfin, le Cabaret du Jugement dernier, cette compétition de cirque maintenant annuelle, sera présenté pendant toute la durée du festival sur la scène extérieure du Monastère, devant l’église St. Jax. Les billets pour tous les spectacles en salle sont en vente dès ce mercredi.

