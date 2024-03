Au musée, dans une salle de spectacle ou même au zoo, voici quelques activités à découvrir en famille au mois d’avril à Montréal, à Québec et ailleurs dans la province.

Un nouveau musée pour enfants

Un nouveau musée pour enfants a récemment ouvert ses portes à Granby. Le p’tit monde des grands permet aux jeunes âgés de 2 à 8 ans d’explorer différents métiers, de pompier à agriculteur en passant par professeur. Ils peuvent entre autres monter dans de vrais véhicules, dont une voiture de police, une ambulance et même un avion. Dans ce village intérieur, les petits et leurs parents sont invités à jouer librement dans des lieux qui rappellent le « monde des grands », comme l’épicerie, l’école ou le salon de coiffure. La durée d’une visite est habituellement d’environ deux heures.

Une foule d’auteurs jeunesse à Québec

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE L’autrice Justine Laberge-Vaugeois

Les mordus de littérature ont rendez-vous au Salon international du livre de Québec, du 10 au 14 avril. De nombreuses activités et animations pour les enfants et les adolescents sont au programme. Justine Laberge-Vaugeois, membre du groupe Alfa Rococo, sera notamment sur place le samedi pour présenter son troisième livre pour petits, Les marées intérieures, qui dresse un parallèle entre les mouvements de la mer et les émotions. Geneviève Guilbault, Isabelle Picard, Julien Paré-Sorel et Carine Paquin comptent parmi les auteurs jeunesse qui seront présents.

Des instruments nouveau genre

PHOTO JOCELYN RIENDEAU, FOURNIE PAR L’ARTISTE Rafael Poggetti et Ariane DesLions

Du rouskitar au gougoune o’fun, l’autrice-compositrice-interprète et comédienne Ariane DesLions joue d’une foule d’instruments inusités fabriqués à partir d’objets du quotidien dans Ma quincaillerie musicale, actuellement en tournée dans la province. Dans ce spectacle qui allie musique, théâtre et art clownesque, la multi-instrumentiste demande l’aide des enfants pour finaliser la fabrication de son acolyte-musicien nommé Tiyou, interprété par Rafael Poggetti. Ancienne travailleuse sociale, l’artiste aborde dans ses chansons des thèmes comme l’immigration ou les conflits. Ariane DesLions s’arrêtera le 7 avril à Repentigny, le 20 avril à Québec et le 28 avril à Montréal, dans l’arrondissement de LaSalle.

Au musée en pyjama

PHOTO THIBAULT CARRON, FOURNIE PAR LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL Aperçu de l’exposition Georgia O’Keeffe et Henry Moore : géants de l’art moderne

Comment rendre une sortie familiale au musée encore plus amusante ? En parcourant les lieux en pyjama ! Le samedi 13 avril, de 10 h à 12 h, le Musée des beaux-arts de Montréal invite petits et grands à visiter l’exposition Georgia O’Keeffe et Henry Moore : géants de l’art moderne en vêtements de nuit. À l’occasion de cette matinée pyjama, les familles pourront également participer à des ateliers créatifs autour de la danse, de la peinture et de la sculpture. À noter que l’accès au musée est gratuit pour les 20 ans et moins.

Un concert animal

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le Zoo Ecomuseum invite le public à une soirée consacrée aux amphibiens.

C’est à un concert fort original que le Zoo Ecomuseum convie les enfants de 7 ans et plus et leur famille le vendredi 26 avril, de 19 h 30 à 22 h 30. Quels seront les artistes en vedette ? Des grenouilles ! En début de soirée, les zoologistes présenteront aux spectateurs différentes espèces d’amphibiens. Puis, une fois le soleil couché, les invités se rendront dans le marais pour repérer des grenouilles et surtout écouter cette impressionnante chorale nocturne.

Rencontre intergénérationnelle

PHOTO BENOÎT Z LEROUX, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Dans la cuisine de l’Oreille

Musique et théâtre muet sont au cœur du spectacle Dans la cuisine de l’Oreille, présenté en première montréalaise le jeudi 18 avril, à la Cinquième Salle de la Place des Arts. Marie-Hélène Da Silva interprète une vieille dame solitaire qui voit son quotidien chamboulé par l’arrivée dans son logement d’un jeune homme (Ludovic Jean). Écoute, entraide et relations intergénérationnelles font partie des thèmes abordés à travers ces personnages accompagnés sur scène par deux musiciens. Une pièce destinée aux 8 ans et plus.

