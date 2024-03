Lisa symphonique Entre le red neck et le glamour

Chaque fois que Lisa LeBlanc monte sur scène, il se passe quelque chose. En choisissant de clore ses deux années de tournée Chiac Disco avec un spectacle symphonique vendredi à la salle Wilfrid-Pelletier, elle a créé un évènement unique et à son image : joyeux, spontané et musicalement au poil, avec juste une petite touche d’irrévérence, et surtout débordant de vie.