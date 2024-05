Le squelette d’un petit rorqual femelle trône au milieu de la première salle, Habiter, qui laisse place au territoire et aux rencontres qui y ont eu lieu.

Après Mémoires (1988-2003) et Le temps des Québécois (2004-2023), le Musée de la civilisation offre une nouvelle lecture de l’histoire du Québec avec Le Québec, autrement dit, en proposant des faits historiques mis à jour, mais aussi en prenant soin d’aller à la rencontre de différentes voix et des plus récentes découvertes scientifiques.

Léa HArvey Le Soleil

Le Musée de la civilisation s’est donné du temps et de l’espace pour plancher sur la nouvelle mouture de son exposition permanente consacrée à l’histoire du Québec.

