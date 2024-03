Pour faire partie de la Nuit blanche, nous vous proposons d’aller au cœur de la fête. Un parcours à faire intégralement, dans l’ordre ou le désordre. À moins que vous ne vous accrochiez les pieds quelque part. Ce qui serait une excellente chose !

1. Cinéma du Parc

PHOTO FOURNIE PAR LE CINÉMA DU PARC

Proposition « champ gauche » du collectif américain Everything Is Terrible, qui nous propose une plongée dans les contenus interdits du petit écran. Au programme : publicités, vidéoclips et extraits insolites des chaînes communautaires. Le premier thème, Kidz Klub !, s’intéresse aux productions pour enfants. Des contenus dont on nous jure que vous ne voudriez jamais montrer aux vôtres. Le deuxième, The Great Satan, explore les rituels de magie noire au rabais et autres pamphlets religieux. Ça se passe de 22 h à 2 h, vous arrivez quand vous voulez, c’est gratuit.

Cinéma du Parc, 3575, avenue du Parc

Consultez la page d’Everything Is Terrible

2. Quelques œuvres murales de MU

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Une œuvre murale de Phillip Adams, à l’angle des rues Sanguinet et Émery

On a l’habitude de passer devant les Habitations Jeanne-Mance, rue Ontario Est, sans y jeter un vrai coup d’œil. Cette fois, on s’y arrête. Car c’est là que s’est installé en 2009 MU, l’organisme auquel on doit la murale Tower of Songs représentant Leonard Cohen au centre-ville. Sur place, on pourra prendre le temps de regarder neuf œuvres dans un petit quadrilatère, éclairées, ce qui nous les fera voir sous un jour nouveau, la nuit. Gratuit, à faire à sa guise, avec le plan en main.

Habitations Jeanne-Mance, rue Ontario, entre les rues Saint-Dominique et Émery

Consultez la page de MU

3. À l’ONF

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Le nouvel espace de l’ONF

Le nouvel espace de l’ONF, en plein cœur du Quartier des spectacles, est un lieu idéal pour faire escale durant la Nuit blanche. On peut notamment y voir (gratuitement) des courts métrages dans la salle Alanis-Obomsawin, dont certains ont été nommés aux Oscars – diffusés en continu. Une programmation familiale sera également diffusée entre 18 h et 21 h. Deux stations d’animation image par image vous permettront également d’être au centre d’un film d’animation. Jusqu’à 1 h du matin.

ONF, 1501, rue De Bleury

Consultez la page de l’ONF

4. On se fait une terrasse au MEM

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE On trouve un dépanneur au cœur du Centre des mémoires montréalaises (MEM).

Dans la catégorie découverte, on trouve aussi le MEM, qui ouvre ses portes toutes grandes pour une pause, qui sera un premier coup d’œil dans le cas de nombreux noctambules. Le quoi ? Le Centre des mémoires montréalaises, né du déménagement du Centre d’histoire de Montréal, a été inauguré l’automne dernier en plein Quartier des spectacles. On y trouve des artefacts de notre histoire ancienne ou récente et des recoins de la ville qui y sont reproduits. On invite les festivaliers à faire une pause sur une terrasse ou au belvédère où il sera possible de prendre un petit cocktail, avec vue sur les lumières de la nuit. Gratuit, sans réservation.

MEM, 1210, boulevard Saint-Laurent

Consultez le site du MEM

5. Une nuit de la poésie

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Joséphine Bacon

On a tous une image vraiment très romantico-trash de ce que peut être une nuit de la poésie, avec des références diverses selon nos âges et nos parcours. Bon, on ne peut pas du tout prévoir ce qui va se passer à la Place des Arts samedi, mais on imagine bien que ces 13 poètes, dont Joséphine Bacon, vont nous faire voyager, et probablement nous déstabiliser un peu, aussi. Et puis, que serait une nuit culturelle sans un peu de poésie ? Début à 20 h ou 22 h 45. Au Salon urbain de la Place des Arts. Gratuit et sans réservation.

À la Place des Arts

Consultez la page de la Nuit de la poésie

6. Au Belgo

PHOTO ALEXIS TRIVIÑO, FOURNIE PAR SBC GALERIE Des ateliers d’arpillera, une toile composée de différents morceaux de tissu, sont offerts à la galerie SBC.

Arrêt obligatoire s’il en est un. Au moins cinq évènements y sont annoncés, mais sachez que plusieurs des galeries ou centres d’artistes de l’édifice seront ouverts. Notons les ateliers d’arpillera offerts par l’artiste chilienne Sarabeth Triviño, de la galerie SBC, pour marquer le 50e anniversaire du coup d’État au Chili. Ou encore l’exposition Vol 521, destination Belgo, à l’Espace St-Jean, d’Annie Lapointe et Louis-Bernard St-Jean, qui partageront leurs œuvres (photographie et peinture) pendant que le beatmaker Morti Viventear fera vibrer l’atelier au son de la musique jazz-funk. Jusqu’à 1 h. Au 372, rue Sainte-Catherine Ouest.

Belgo, 372, rue Sainte-Catherine

Consultez la page de la galerie SBC

Consultez la page de l’expo Vol 521

7. Pause bouffe au Central

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Les pizzas romaines de Morso

Le Central se trouve littéralement entouré de lieux où l’on célèbre la Nuit blanche. Endroit parfait pour se réchauffer et faire une pause bouffe. Le Central est cet endroit qui réunit de nombreux comptoirs, ce qui permet à chacun de choisir ce qu’il veut manger – entre les plats indiens du Super qualité ou le carré de pizza de Morso – et boire, bien sûr. Certains restaurateurs ont créé des plats pour la Nuit blanche et resteront ouverts jusqu’à 3 h, pour les fêtards qui ne veulent pas repartir le ventre vide. Attention : risque de fort achalandage. À l’angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine.

Le Central, 30, rue Sainte-Catherine

8. SAT

PHOTO FOURNIE PAR LA SAT La SAT

C’est l’endroit idéal pour conclure la soirée… et commencer la Nuit. On a profité des activités culturelles, vu des films, écouté de la poésie, plongé dans des œuvres visuelles, on a même pris le temps de se ravitailler. C’est maintenant l’heure de la catharsis. La Société des arts technologiques (SAT) propose un marathon musical qui rassemblera une douzaine de DJ qui se relaieront en faisant tourner uniquement des vinyles. C’est gratuit jusqu’à 22 h pour ceux qui veulent arriver plus tôt ; passé 22 h, il faut payer (30 $), mais vous pourrez danser jusqu’à 8 h le lendemain matin.

La SAT, 1201, boulevard Saint-Laurent

Consultez la page de la SAT

Consultez l’ensemble de la programmation de la Nuit blanche