Parmi tous les livres qui sont arrivés récemment en librairie, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Pression atmosphérique, Jean-François Leblanc

Professeur de littérature, le Montréalais Jean-François Leblanc signe ici son quatrième roman. Entre Terre-Neuve, New Richmond et Vancouver, il raconte le destin d’une famille déchirée par la relation conflictuelle entre un jeune homme et son père, marqué par la guerre.

Pression atmosphérique Jean-François Leblanc Robert Laffont Québec 280 pages

Mon cœur a déménagé, Michel Bussi

Auteur incontournable du polar français, Michel Bussi revient avec un nouveau thriller qui parle de vengeance et nous entraîne au cœur de la quête obsessionnelle d’une jeune femme dont la mère a été assassinée.

Mon cœur a déménagé Michel Bussi Presses de la cité 389 pages

Les ardents, Alice Winn

Ce premier roman remarqué à sa sortie en anglais se déroule durant la Première Guerre mondiale. Deux jeunes hommes enrôlés dans l’armée britannique découvrent l’horreur des tranchées et se voient forcés de taire leur amour interdit.

Les ardents Alice Winn (traduit par Carine Chichereau) Les escales 512 pages

L’ombre des innocents, René Manzor

Voilà un polar intrigant qui nous emmène à Paris, où une romancière se voit accusée du meurtre qui fait toutes les manchettes. Ne voyant pas d’autre façon de se disculper, elle s’évade pour tenter de trouver le vrai coupable et se retrouve elle-même traquée par un agent d’Europol.

L’ombre des innocents René Manzor Calmann-Lévy 400 pages

Si tu vois mon pays, tome 2 – Le châtiment, Joseph Facal

Cette suite de La tempête conclut l’histoire d’un médecin dans le Montréal du XIXe siècle. Amour, violence, exil et quête du bonheur sont au centre de ce roman historique qui vogue entre Montréal, Paris et New York.

Si tu vois mon pays, tome 2 – Le châtiment Joseph Facal Hurtubise 608 pages

Chez les Paquette, Lucy-France Dutremble

Cette fresque sociale remonte aux années 1950, sur les traces d’une jeune femme qui cherche son bonheur dans une petite ville du centre du Québec.