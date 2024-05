Claudia Larochelle Mémoires d’une « disgracieuse »

La chroniqueuse, journaliste et autrice Claudia Larochelle revient ces jours-ci sur trois époques « fondatrices » de sa vie, pré #metoo, dans trois récits aussi torturés que sentis, bouleversants de vulnérabilité, mais pas non plus dépourvus d’« éclaircies ».