La deuxième saison de Survivor Québec est encore plus délicieuse que deux burgers engloutis après une diète d’un mois de riz blanc aux champignons coco-portobellos.

Sur la plage de la tribu fusionnée de Dalawa, il n’y a pas de banc de poissons qui se suit aveuglément, sans réfléchir, et qui élimine les négligés de façon prévisible. La balance du pouvoir oscille maintenant d’une faction à l’autre, ce qui rend les épisodes encore plus croustillants qu’une poignée de sable dans une marmite de féculents.

À l’instar de Jean-Junior, Chris Tie Dye et Karine l’an passé, Ghyslain, Kassandre et Florence dominent outrageusement les épreuves physiques de Survivor. De vraies machines de guerre. Florence et Kassandre ont raflé deux immunités individuelles chacune et Kassandre possède encore un collier magique de protection contre une future éviction.

Par contre, l’écrasant ascendant de Ghyslain, Kassandre et Florence ne signifie pas qu’ils gagneront le titre du survivant ultime de la chaîne Noovo. Ni JJ, ni Karine, ni Chris Tie Dye n’ont triomphé en 2023, même s’ils contrôlaient le jeu et qu’ils remportaient tous les défis. C’est Nicolas Brunette, 25 ans, un rescapé de l’île de la Rédemption, qui avait été couronné au dernier épisode, à la surprise générale.

La remontée inattendue de Nicolas inspire assurément Nabil et Ricky, qui traînent le même type de CV dégarni et peu impressionnant. Encore dimanche, Nabil et Ricky, les deux concurrents paranoïaques, ont tenté de secouer le cocotier de leurs camarades en alliance avec Ghyslain et Kassandre, sans résultat concluant.

Bien sûr, les plus faibles, en majorité chez Dalawa, auraient intérêt à zigouiller Ghyslain et Kassandre, trop forts pour la ligue. Mais que la rébellion vienne d’un joueur plutôt paresseux et peu performant comme Ricky manquait de crédibilité. L’appel à la guerre de Ricky, rebaptisé le cri du désespoir par Sébastien, n’a donc pas eu d’écho.

Sébastien, le maire d’Amos, a soulevé un autre bon point : amorphe toute la journée, Ricky ne s’allume qu’une fois assis au conseil de tribu. Le plan de Ricky de briser la « bonne entente » aurait pu fonctionner s’il en avait discuté avec Déborah, Sébastien et André plusieurs heures avant la rencontre avec l’animateur Patrice Bélanger.

Autre boulet dans cette tentative de putsch : Nabil, qui profite du camp tout inclus en ne contribuant jamais aux tâches domestiques. C’est moins alléchant pour Sébastien ou André, deux gros travaillants, de s’acoquiner avec un Nabil qui ne fout rien, ce qui les irrite profondément.

À pareille date l’année passée, la fonctionnaire fédérale de 25 ans Justine subissait les foudres des fans après avoir abandonné une épreuve d’immunité pour engouffrer un club sandwich. Déborah, qui a fait un geste similaire dimanche, n’encaissera pas le même courroux populaire. Elle s’est rendue très loin dans le dernier challenge d’équilibre et n’avait aucune chance de déclasser Kassandre, Ghyslain ou Florence. Aussi bien manger et prendre des forces pour la dernière étape.

Pour la finale de cette excitante saison de Survivor Québec, je mise sur Ghyslain ou Kassandre, qui réussissent à régner sur la téléréalité sans se faire haïr par leurs collègues. JJ et Chris Tie Dye, vus comme des gourous en fin de match, ont raté cet aspect social. J’aime beaucoup Florence également, mais sa tête, comme une bille de métal, repose actuellement sur un billot instable.

La jungle a une nouvelle reine

Tellement méritée et réjouissante que la victoire de Clodine Desrochers lors de la grande finale de Sortez-moi d’ici !, dimanche soir.

L’ex-animatrice de l’émission quotidienne Les saisons de Clodine a été la révélation de la téléréalité survivaliste de TVA, peuplée de singes hurleurs et de campeurs crieurs. Clodine Desrochers succède ainsi à la chanteuse Andréanne A. Malette comme reine de la jungle du Panamá.

Pendant 13 épisodes, Clodine Desrochers a été attachante, rigolote, investie et courageuse. On l’a vu partager ses privilèges avec ses camarades, être une efficace cheffe de camp et affronter ses plus grandes peurs, comme celle des tarentules.

Au défi final, Clodine Desrochers a devancé l’animateur Dave Morissette d’une seule bonne réponse. Son retour dans la sphère publique n’aurait pas pu connaître une fin plus heureuse et jubilatoire. Clodine Desrochers remettra son prix de 50 000 $ à la fondation À deux pas de la réussite, qui fournit du matériel scolaire aux enfants défavorisés de la région de Lanaudière.

Le défi final de plongée turbulente a rapidement écarté du podium l’humoriste Rosalie Vaillancourt, incapable de descendre dans le premier bassin d’eau glacée, et encore moins dans celui rempli de liquide brun et de serpents.

C’était quand même étrange de voir Rosalie Vaillancourt s’effondrer si près du but, alors qu’elle avait réussi des épreuves pas mal plus dégoûtantes et stressantes cette saison. Déterminés, Dave Morissette et Clodine Desrochers ont tous deux réussi à extirper les dix photos en se bouchant le nez, évidemment. Et Clodine est celle qui les a placées dans le meilleur ordre chronologique.

Sortez-moi d’ici ! est un gigantesque succès pour TVA, qui l’a renouvelé pour une troisième saison, on s’en doutait. Les campeurs ont particulièrement été bien sélectionnés. Mes chouchous ? Clodine Desrochers, Alex Perron, Philippe Laprise et Rosalie Vaillancourt. J’aurais pris davantage de Gildor Roy et assurément des meilleurs gags d’Alexandre Barrette.