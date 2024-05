Été culturel La revanche du répertoire québécois

Du film Nos belles-sœurs aux adaptations sur scène de Moi… et l’autre et du Matou en passant par La Géante (sur La Poune), Belmont (sur Diane Dufresne) et La shop (sur Yvon Deschamps), le Québec d’hier a la cote chez les créateurs d’aujourd’hui. Décryptage d’un engouement pour nos histoires et nos mythes, revisités dans des spectacles qui prendront bientôt l’affiche.