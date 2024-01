Pour bien commencer l'année, nos journalistes vous ont déniché quelques idées de sorties.

La Presse

Bugs Bunny à l’Orchestre Symphonique Après Québec et Toronto, l’Orchestre FILMharmonique présentera son ciné-concert Bugs Bunny à l’Orchestre Symphonique, sous la direction du chef George Daugherty à la Place des Arts. Les légendaires personnages de Looney Tunes – Roadrunner et Wile E. Coyote, Daffy Duck, Sylvester et Tweety Bird, Taz et autres Speedy Gonzales – apparaîtront sur écran géant, portés par la musique du répertoire classique, exécutée par un ensemble de 64 musiciens. L’actuelle tournée nord-américaine marque les 35 ans de cette production acclamée par la critique et le public autour du globe. Spectacle multigénérationnel idéal, Bugs Bunny à l’Orchestre Symphonique promet de prolonger l’enfance des spectateurs et spectatrices. À la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts les 12 et 13 janvier Luc Boulanger, La Presse Consultez la page de l’évènement

Marie Chouinard à l’Usine C PHOTO JÉRÉMI POULIN, FOURNIE PAR LA TOHU Le spectacle familial Camping débarque à la Tohu pour les Fêtes. Après un bref passage en 2017, (soft) VIRTUOSITÉ de Marie Chouinard est de retour à Montréal, à l’Usine C. La chorégraphe québécoise y explore différentes temporalités, passant du rythme effréné à l’extrême lenteur. Une œuvre contrastée et très déstabilisante où les corps, mais aussi les visages des danseurs, sont magnifiés par des images captées en direct et projetées en toile de fond. Une chorégraphie qui se veut « un kaléidoscope émotionnel en perpétuelle évolution ». Du 12 au 20 janvier à l’Usine C Stéphanie Morin, La Presse Consultez la page du spectacle

Mahler à l’OSM PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Rafael Payare Pour le premier concert de 2024 de l’Orchestre symphonique de Montréal, le chef Rafael Payare continue à tisser son cycle Mahler amorcé à l’automne 2022. Cette fois, c’est la Symphonie no 7 en mi mineur, qui est considérée comme la plus moderne écrite par le compositeur autrichien, qui est au programme. L’autre œuvre jouée sera le Concerto pour violon no 1 de Szymanowski, avec comme soliste invitée la violoniste Simone Lamsma. Les 16, 17 et 20 janvier à la Maison symphonique Josée Lapointe, La Presse Consultez la page du spectacle

Projection de courts québécois oscarisables PHOTO FOURNIE PAR H264 Une scène du court métrage Invincible. Envie d’une soirée pré-Oscars à la québécoise ? Ce samedi 13 janvier (18 h 30) et le vendredi 19 janvier (19 h 30), le Cinéma Moderne (5150, boulevard Saint-Laurent) propose la projection des trois courts métrages québécois encore en lice pour la 96e soirée des Oscars. Ce sont Chat mort d’Annie-Claude Caron et Danick Audet, Oasis de Justine Martin et Invincible de Vincent René-Lortie. S’ajoute un quatrième court, An Avocado Pit du Portugais Ary Zara et distribué par la maison québécoise Travelling. Le distributeur h264 et la maison de production La boîte à Fanny sont associés à la présentation des trois autres films. Ces œuvres sont demi-finalistes (short list) en vue de la soirée des Oscars. On connaîtra les noms des finalistes le 23 janvier. La soirée des Oscars aura lieu le dimanche 10 mars. André Duchesne, La Presse Consultez la page de l’évènement

Immersion à Tête-à-la-Baleine PHOTO TIRÉE DU SITE WEB ÉLEVÉ DANS LA BRUME L’artiste multimédia Alain James Rioux Dubé nous invite à vivre la saison de la pêche au crabe et au homard à Tête-à-la-Baleine, sur la Basse-Côte-Nord, par l’entremise d’une exposition sonore et visuelle, Élevé dans la brume. L’artiste propose une série de photographies sur le territoire et ses habitants, alors que la radio communautaire locale, CJTB 93,1, collabore à l’aspect sonore du projet. Alain James Rioux Dubé propose ainsi une « perspective immersive dans le quotidien des pêcheurs, soulignant notre lien particulier avec le Saint-Laurent ». Marie Tison, La Presse Du 18 au 22 janvier à l’Espace Loulou, 184, rue de Louvain Ouest, local 402 Consultez le site web

Brel ! PHOTO SONIA CHAPELLE CREATIVE STUDIO, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’OLIVIER LAURENT L’interprète et imitateur belge Olivier Laurent Des interprètes des chansons de Jacques Brel, on en trouve à la pelle. Des chanteurs qui poussent jusqu’à calquer sa manière et repiquer sa gestuelle, on en a aussi vu beaucoup. Sur toutes sortes de scènes, confidentielles ou évènementielles. En voici un autre : Olivier Laurent, talent belge jadis repéré par l’ancien grand manitou du Festival Juste pour rire, qui revient au Québec accompagné d’une rumeur favorable qui ne se dément pas depuis des années. Il fait revivre les chansons du grand Jacques en compagnie de quatre musiciens mardi, 20 h, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Alexandre Vigneault, La Presse

Au cinéma : Wonka et American Fiction

Wonka : chocolat que c’est bon ! Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « Croisement entre Oliver Twist et Mary Poppins, désarmant de candeur, le Wonka de Chalamet s’approche davantage du Wonka élégant et joueur de Gene Wilder que du Wonka inquiétant et névrosé de Johnny Depp », écrit notre journaliste Manon Dumais. Lisez la critique Consultez l’horaire cinéma