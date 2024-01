(Los Angeles) L’alunissage, la première apparition des Beatles à la télévision américaine et le discours I Have a Dream du révérend Martin Luther King Jr. font partie des 75 moments télévisés les plus marquants selon le classement réalisé par l’Académie de la télévision en vue de la 75e édition des prix Emmy, lundi.

Associated Press

Les membres de l’académie ont collaboré avec des universitaires pour rassembler huit décennies d’histoire de la télévision et voter sur la liste révélée vendredi. Au sommet, ils ont placé le premier alunissage d’Apollo 11 en 1969 et la déclaration de Neil Armstrong selon laquelle c’était « un pas de géant pour l’humanité ». En deuxième position, ils ont choisi la couverture des attentats du 11 septembre contre le World Trade Center, et en troisième, l’apparition des Beatles en 1964 au Ed Sullivan Show.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’apparition des Beatles en 1964 au Ed Sullivan Show

Le discours du révérend King I Have a Dream (« J’ai un rêve », en français), prononcé lors de la marche sur Washington en 1963, est classé en sixième position. Cette année, la cérémonie des prix Emmy, retardée de quatre mois en raison des grèves des acteurs et des scénaristes d’Hollywood, aura lieu pendant le jour de Martin Luther King, férié aux États-Unis.

Bien que le haut de la liste soit dominé par les évènements d’actualité, de nombreux moments fictifs de séries télévisées classiques, de comédies et d’émissions spéciales apparaissent. On retrouve notamment la scène où le personnage d’Œil de lynx fait ses adieux à son meilleur ami B. J. et à la Corée, dans le dernier épisode de 1983 de la série MASH (numéro 8), ainsi que Linus récitant l’histoire de la Nativité dans A Charlie Brown Christmas, en 1965 (numéro 14). La dernière scène très controversée de la série The Sopranos apparaît par ailleurs en 36e position.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le discours du révérend Martin Luther King Jr. I Have a Dream

Le classement comprend une scène d’une série en nomination cette année : les derniers instants de Nick Offerman et Murray Bartlett dans The Last of Us de HBO (en 65e place). Nick Offerman a déjà remporté un Emmy pour cet épisode la semaine dernière et The Last of Us figure parmi les émissions ayant le plus de nominations, avec Succession, The White Lotus et Ted Lasso, en vue de la cérémonie de lundi.

Font également partie de la liste : l’épisode de Ellen dans lequel Ellen DeGeneres révèle qu’elle est gaie (13e place), le tristement célèbre épisode Soup Nazi de Seinfeld (27e place), le premier vidéoclip de Thriller de Michael Jackson (48e place), la performance de Whitney Houston au Super Bowl (65e place), ainsi que plusieurs moments de Sesame Street et Mister Roger’s Neighborhood.

Les Emmy seront diffusés en direct depuis Los Angeles lundi à partir de 20 h, sur la chaîne Fox.