Aura-t-on un Noël blanc ? Impossible pour le moment de le prévoir. Nos journalistes ont-ils des idées de sorties à proposer ? Ça, oui ! Voici quelques suggestions pour vous inspirer.

Classique Casse-Noisette C’est le grand classique du temps des Fêtes, l’histoire de la petite Clara qui reçoit un casse-noisette en forme de soldat. Les 45 danseurs des Grands Ballets canadiens et une centaine d’élèves de l’École supérieure de Ballet du Québec montent sur scène pour interpréter le fameux conte d’Hoffman sur la musique de Piotr Ilyich Tchaïkovski, selon la chorégraphie de Fernand Nault. Le spectacle nécessite 350 costumes. Marie Tison, La Presse Consultez le site du spectacle

Camping à la Tohu PHOTO JÉRÉMI POULIN, FOURNIE PAR LA TOHU Le spectacle familial Camping débarque à la Tohu pour les Fêtes. Le Théâtre à Tempo de Québec débarque à la Tohu pour les Fêtes avec un spectacle familial éclaté, autour du thème des vacances et de l’été. Camping, une création signée Geneviève Kérouac, a fait le tour de l’Europe avant d’atterrir à Montréal. On nous promet un mélange divertissant d’acrobaties, de danse et de musique, le tout avec un soupçon de nostalgie, généreusement enrobé d’humour. Silvia Galipeau, La Presse Consultez la page du spectacle

L’art contemporain, version marché de Noël PHOTO FOURNIE PAR CECI N’EST PAS UN MARCHÉ La neige de Florence Leblanc Dubois C’est un marché de Noël pour la forme, mais bien davantage l’occasion de découvrir le travail d’une douzaine d’artistes. Ce sont toutes des femmes et leurs arts épousent plusieurs disciplines : travaux textiles, gravures, dessins, photos… C’est aussi l’occasion de débuter sa collection d’art, disent les organisatrices de ce mini-marché hors normes, l’artiste Delphine Huguet et la commissaire Mylène Lachance-Paquin. Ou de faire des cadeaux. L’entrée est libre et la curiosité fortement recommandée. Du 14 au 16 décembre, derrière la boutique Alambika du 6484, boulevard Saint-Laurent, à Montréal. Stéphanie Bérubé, La Presse Consultez le site de l’évènement

Majid Jordan au MTelus PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @MAJIDJORDAN Majid Jordan Le duo canadien Majid Jordan n’égalera peut-être jamais le succès de sa collaboration d’il y a 10 ans avec Drake, Hold On, We’re Going Home, mais il offre encore des rythmes pop et R & B fort agréables. Ce vendredi 15 décembre, le chanteur Majid Al Maskati et le producteur Jordan Ullman seront au MTelus pour proposer au public montréalais leur musique entraînante qui fait du bien. Toujours sur l’étiquette OVO Sound de Drake, le groupe a lancé en novembre l’album Good People, parfait pour la saison, puis une version bonifiée appelée Afterhours, quelques semaines après. Alex Lustig, qui a notamment lancé l’EP Dive, en 2019, avec Milk & Bone, assurera la première partie. Au MTelus, 20 h Pascal LeBlanc, La Presse Consultez le site du spectacle

Accord vin et toile PHOTO FOURNIE PAR ISABELLE BENOIT On est curieux : l’expo-évènement Surf & Turf allie l’art et le vin. Et aussi la gastronomie, puisqu’elle est au cœur de la vie et du travail de la peintre Isabelle Benoit. C’est elle qui a initié ce projet où elle expose une quinzaine de ses toiles, regroupées en services tel un repas. Guillaume Laliberté, sommelier et cofondateur de Lieux communs, ce groupe de vignerons d’ici, signe l’accord art-vin. Le public est donc invité à visiter l’expo en dégustant la cuvée qui accompagne les toiles. En commençant par une création de Lieux communs, pour ensuite découvrir d’autres vins, même une bière puisque tout ça se tient à la brasserie WILLS. Vendredi et samedi soirs, 6729 Ave de l’Esplanade, Montréal

Stéphanie Bérubé, La Presse Consultez le message Instagram qui annonce l’évènement

Hauterive à la salle Claude-Léveillée PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Catherine Durand et Mara Tremblay Quand Mara Tremblay et Catherine Durand ont lancé le projet Hauterive au printemps dernier, elles ne s’attendaient certainement pas à donner autant de spectacles. Mais le duo musical et amical s’est beaucoup promené depuis six mois avec son excellent répertoire americana. Les deux autrices-compositrices-interprètes donneront les deux dernières représentations sur quatre à la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts les 15 et 16 décembre, puis reprendront la route en 2024. Josée Lapointe, La Presse Consultez les dates de spectacle