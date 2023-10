La conceptrice de costumes et directrice artistique et générale de l’Espace Go, Ginette Noiseux, recevra le prix Denise-Filiatrault des arts de la scène.

Les Prix du Québec, qui récompensent l’excellence dans les domaines de la culture et de la science, seront remis le 22 novembre prochain au Palais Montcalm de Québec.

Les noms des 17 lauréats qui ont « contribué à l’essor de leur domaine d’activité, repoussé les limites de la connaissance et fait rayonner le Québec à l’échelle nationale et internationale », ont été dévoilés jeudi par le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, et le ministre de la Culture et des Communications Mathieu Lacombe.

Dans le secteur culturel, on retrouve entre autres les noms de la conceptrice de costumes et directrice artistique de l’Espace GO, Ginette Noiseux (prix Denise-Filiatrault), l’auteur et comédien Robert Lalonde (prix Athanase-David), l’architecte Pierre Thibault (prix Ernest-Cormier) ou encore l’ex-chef d’antenne de TVA Pierre Bruneau (prix René-Lévesque).

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Robert Lalonde

Du côté des sciences, l’État récompense notamment la spécialiste en neurosciences Maryse Lassonde (prix Armand-Frappier), le spécialiste en foresterie et en écologie Christian Messier (prix Marie-Victorin), le scientifique spécialisé dans les cancers hormono-sensibles Jacques Simard (prix Wilder Penfield) ou encore la criminologue Céline Bellot (prix Marie-André Bertrand).

Les lauréats recevront une bourse de 30 000 $ chacun, à l’exception de la lauréate du prix Relève scientifique (Marie-France Marin), qui recevra une bourse de 10 000 $. Tous les lauréats obtiendront également une médaille en argent créée par une joaillière québécoise.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Pierre Bruneau

Prix culturels

M me Tahani Rached, prix Albert-Tessier – Cinéma

Tahani Rached, prix Albert-Tessier – Cinéma M. Robert Lalonde, prix Athanase-David – Littérature

M me Ginette Noiseux, prix Denise-Filiatrault – Arts de la scène

Ginette Noiseux, prix Denise-Filiatrault – Arts de la scène M me Marie Tifo, prix Denise-Pelletier – Arts d’interprétation

Marie Tifo, prix Denise-Pelletier – Arts d’interprétation M. Pierre Thibault, prix Ernest-Cormier – Aménagement du territoire, architecture et design

M. Jacques Leclerc, prix Georges-Émile-Lapalme – Langue française

M. Pierre Lahoud, prix Gérard-Morisset – Patrimoine

M. Michel Delorme, prix Guy-Mauffette – Radio, télévision et médias numériques ou traditionnels

Evergon, prix Paul-Émile-Borduas – Arts visuels, métiers d’art et arts numériques

M. Pierre Bruneau, prix René-Lévesque – Journalisme (nouveau en 2023)

Prix scientifiques