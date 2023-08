LASSO

Des prestations à attraper

Le deuxième festival LASSO se tient dans la métropole alors que la musique country résonne fort à Montréal et au Canada : ici comme aux États-Unis, Luke Combs (Fast Car) et Morgan Wallen (Last Night) trônent au sommet des chansons les plus écoutées. Ni l’un ni l’autre n’est attendu au parc Jean-Drapeau, mais d’autres très grandes vedettes du genre tiennent le haut de l’affiche.