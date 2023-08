Une écrivaine française, qui prétendait recueillir les confidences de Céline Dion pour écrire sa biographie, vient d’être démasquée. Malgré tout, son livre devrait paraître au Québec à l’automne, a appris La Presse.

Intitulé Dis-moi Céline, l’ouvrage de 320 pages est l’œuvre de Laurence Catinot-Crost, une auteure ayant signé plusieurs biographies (Tchaïkovski, Rosemonde Gérard), romans, essais et contes pour enfants. En France, Dis-moi Céline devrait paraître au cours des prochains jours chez City Éditions, une maison d’édition généraliste qui publie chaque année environ 120 ouvrages. Son arrivée avait été annoncée en grande pompe en début d’année.

Sur son site internet, Hachette Canada, diffuseur de City Éditions au Québec, décrivait l’ouvrage comme « un livre unique » dans lequel « l’auteure relate ses conversations de plusieurs mois avec la star aux centaines de millions de disques vendus dans le monde ». « Pour la première fois, Céline Dion s’est confiée à une biographe pour raconter sa véritable histoire », indiquait-on.

Récemment, Hachette Canada a retiré ce résumé. Maintenant, lorsqu’on veut consulter cette page, un message nous avise qu’elle n’existe plus.

Vendredi dernier, City Éditions a publié un communiqué destiné à « informer le public de certaines précisions majeures » par rapport au projet. On y confirme que l’ouvrage « n’a pas été créé ou rédigé » en collaboration avec Céline Dion, et que l’artiste québécoise n’y était reliée d’aucune façon.

Il s’agit d’une œuvre non autorisée par cette dernière. Céline Dion n’a pas vérifié l’exactitude des informations que contient le livre à son sujet et n’en a jamais eu l’opportunité. Extrait d’un communiqué de City Éditions

« Céline Dion n’a jamais consenti à ce que sa réputation, son image, son nom ou sa vie privée puissent être utilisés ou rattachés à ce livre », ajoute l’éditeur.

Des « confidences »

En entrevue au site français La Dépêche, en février dernier, Laurence Catinot-Crost affirmait pourtant qu’elle travaillait directement avec « mademoiselle Céline Dion » depuis 2021, qu’il y avait « beaucoup de communication » entre elles. Elle prétendait avoir « reçu énormément d’informations » en provenance de l’étoile internationale, dont quelques « confidences en rapport avec des stars internationales », comme Barbra Streisand ou encore les frères Gibb, membres des Bee Gees.

Dans l’entretien, l’écrivaine de 64 ans originaire de Juvisy-sur-Orge, en banlieue de Paris (d’après sa fiche Wikipédia), se défendait d’écrire une « biographie tapageuse ». « Il n’y aura ni scandales ni salissures sur mademoiselle Céline Dion, annonçait-elle. En revanche, il y aura certains scoops, du moins des confidences, toutes ces choses qui permettent aux gens de revoir leur manière de percevoir l’artiste. »

Questionnée sur l’opinion qu’elle avait dorénavant sur Céline Dion après « tous [leurs] échanges », Laurence Catinot-Crost a répondu que l’interprète de My Heart Will Go On était « une personne simple, généreuse et terriblement courageuse ».

Sa réaction en recevant cet important mandat ? « Au début, je n’y ai pas cru, et je me demande encore à ce jour : ‟Pourquoi moi ?” D’ailleurs, ma première réaction a été de dire : ‟Je n’en suis pas digne !” »

Dans l’Hexagone, cet entretien s’est répandu comme une traînée de poudre. De Public à ELLE, en passant par Gala, Closer et Télé-Loisirs, de nombreux médias ont relayé les déclarations de l’écrivaine.

Ni City Éditions, ni Sony Music, maison de disques de Céline Dion, ni Laurence Catinot-Crost n’ont répondu à nos messages. Pourquoi cette dernière a-t-elle pris le risque de dire qu’elle travaillait avec Céline Dion si ce n’était pas le cas ? Mystère.

Une possible « confusion »

Dis-moi Céline apparaît toujours au programme de parutions automnales de Hachette Canada. Sa sortie est prévue au mois d’octobre, nous confirme l’entreprise.

Jointe au téléphone, Fabienne Corriveau, responsable du service de presse de Hachette Canada, affirme que l’entreprise n’a jamais été impliquée dans l’édition du bouquin, pas plus qu’elle n’a été en contact avec Laurence Catinot-Crost.

Concernant la manière dont l’ouvrage était promu au départ, soit comme une biographie autorisée, Fabienne Corriveau ignore la petite histoire derrière cette étonnante volte-face. « Peut-être y a-t-il eu confusion entre la notion de collaboration et d’autorisation entre l’auteure et Mme Céline Dion », indique-t-elle.

La préface du livre Dis-moi Céline est signée par l’auteur-compositeur-interprète français Hugues Aufray, aujourd’hui âgé de 93 ans. Céline Dion est prénommée d’après son grand succès de 1966, une chanson tout simplement baptisée Céline.

Ce n’est pas la première fois que Céline Dion fait l’objet d’un livre controversé. En 1997, l’auteur montréalais Ian Halperin avait lancé Celine Dion : Behind the Fairytale – A Very, Very, Unauthorized Biography, un ouvrage que certains avaient qualifié de recueil de ragots.

Malgré la sortie au printemps de plusieurs nouvelles chansons et d’une comédie romantique américaine la mettant en vedette (Love Again), Céline Dion continue d’être discrète. Atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare et handicapante, la diva de Charlemagne a annulé tous ses spectacles jusqu’en avril 2024.