Raymond Laurent, Rebecca Makonnen et Ethel Bruneau recevront les prix hommages du Gala Dynastie.

Le journaliste Raymond Laurent, qui anime l’émission Samedi Inter sur les ondes de CKUT depuis plus de 35 ans, remportera le Grand Prix.

L’animatrice Rebecca Makonnen recevra le Prix Icône alors que la légendaire danseuse Ethel Bruneau se verra décerner le Prix Doudou Boicel.

Le Gala Dynastie, qui vise à récompenser des personnalités issues des communautés noires du Québec, aura deux remises de prix.

Une première animée par Naadei Lyonnais le 30 mars (pour ce qui touche aux médias), puis une autre menée par Preach le 1er avril au Théâtre Maisonneuve (pour le volet culturel).

Trois journalistes de La Presse sont par ailleurs parmi les finalistes, soit Isabelle Massé, Richard Hétu et Marissa Groguhé.

Dans les autres catégories, on retrouve notamment les musiciens Pierre Kwenders, Corneille et Sarahmée, ainsi que l’autrice Amandine Gay, Ouri, la cinéaste Miryam Charles, l’artiste Stanley Février et l’acteur Fayolle Jean Jr.