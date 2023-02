Le Conseil des arts de Montréal a dévoilé ce mercredi les huit finalistes de la 37e édition du Grand Prix qui se tiendra le 6 avril prochain au Palais des Congrès.

Les initiatives culturelles qui se sont le plus démarquées à Montréal en 2022 sont le Cinéma Beaubien, la compagnie Duceppe, le Festival de littérature jeunesse de Montréal, le JOAT Festival international de street dance, Les érotisseries des Productions Carmagnoles, Onishka, la Salle Bourgie et Sight+Sound 2022. Le Grand Prix est assorti d’une bourse de 30 000 $ et d’une œuvre originale créée pour l’organisme vainqueur.

Les réalisations de chacun des organismes peuvent être découvertes dans le site web du Conseil des Arts de Montréal. D’ailleurs, le public peut voter pour son coup de cœur, Télé-Québec remettra une bourse de 10 000 $ à l’organisme qui remportera le Prix du public. Les personnes qui voteront courent par ailleurs la chance de gagner 500 $ à échanger auprès de 725 organismes artistiques montréalais.

« Devant la profusion d’expériences artistiques qui ont dynamisé la métropole dans une multitude de quartiers en 2022, les huit finalistes du 37e Grand Prix illustrent à quel point les arts ont un impact dans notre collectivité, a indiqué dans un communiqué Nathalie Maillé, directrice générale du CAM. Avec acuité et sensibilité, les arts nous élèvent et favorisent un tissu social sain et dynamique, où la rencontre de l’autre est déterminante et enrichissante. »

C’est Édith Cochrane qui animera le gala du 6 avril, auquel prendront part des centaines d’artistes, de travailleuses et travailleurs culturels ainsi que les communautés municipales et des affaires.