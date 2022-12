PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Cadre spectaculaire pour notre photographe pendant l’exposition Dancing Lights That Flew Up to the Universe, de la Japonaise Yayoi Kusama, l’une des artistes contemporaines les plus populaires du monde. Fort courue, l’exposition est présentée à guichets fermés jusqu’au 15 janvier au Centre PHI de Montréal.