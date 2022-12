Ces grands artistes étrangers ont quitté le monde matériel cette année, mais leurs créations et projets leur survivent. Notez que ce recensement n’est absolument pas exhaustif.

Peter Bogdanovich (6 janvier, 82 ans)

Réalisateur et acteur américain. Il faisait partie de la vague New Hollywood et a acquis la renommée avec son film The Last Picture Show.

Sidney Poitier (7 janvier, 94 ans)

Acteur américain d’origine bahamienne, M. Poitier a été le premier acteur noir à remporter un Oscar pour son premier rôle dans le long métrage Lilies of the Field.

Bob Saget (9 janvier, 65 ans)

PHOTO TIRÉE DE WIKIMEDIA COMMONS Bob Saget

Acteur et stand-up américain connu pour son travail dans la comédie de situation Full House diffusée sur ABC.

Ronnie Spector (12 janvier, 78 ans)

Chanteuse américaine et leader du groupe The Ronettes

Jean-Jacques Beineix (14 janvier, 75 ans)

PHOTO MICHEL GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jean-Jacques Beineix en 2001

Réalisateur français (Diva, 37°2 le matin)

Gaspard Ulliel (19 janvier, 37 ans)

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Gaspard Ulliel à la première montréalaise du film Juste la fin du monde de Xavier Dolan, en septembre 2016

Acteur français, il avait joué dans le film Juste la fin du monde de Xavier Dolan, rôle qui lui avait valu le César du meilleur acteur. Mort dans un accident de ski.

Meat Loaf (20 janvier, 74 ans)

PHOTO TIRÉE DE WIKIMEDIA COMMONS Meat Loaf

Célèbre rockeur américain connu pour son album Bat Out of Hell. Il avait joué dans le film culte The Rocky Horror Picture Show.

Thierry Mugler (23 janvier, 73 ans)

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Thierry Mugler à Montréal en 2019 pour son exposition Couturissime

Couturier et créateur français, souvent appelé « couturissime », qui avait régné sur la mode dans les années 1980. Le Musée des beaux-arts de Montréal lui avait consacré une exposition en 2019.

Ivan Reitman (12 février, 75 ans)

Réalisateur, scénariste et producteur canadien bien connu pour son film SOS Fantômes (Ghostbusters)

William Hurt (13 mars, 71 ans)

PHOTO FOURNIE PAR AXIA FILMS William Hurt

Comédien américain, il avait remporté l’Oscar du meilleur acteur en 1985 pour le long métrage The Kiss of the Spider Woman.

Taylor Hawkins (25 mars, 50 ans)

Batteur du groupe de rock alternatif The Foo Fighters

Michel Bouquet (13 avril, 96 ans)

PHOTO FOURNIE PAR K FILMS AMÉRIQUE Michel Bouquet dans L’antiquaire, de François Margolin

Acteur français, il a joué au théâtre et au cinéma à partir de la fin des années 1940. Immense acteur, il a tourné avec Jean Anouilh, François Truffaut, Claude Chabrol, Robert Guédiguian, Bertrand Blier et bien d’autres. C’est sa voix qu’on entend dans le célèbre film Nuit et brouillard d’Alain Resnais.

Nicholas Angelich (18 avril, 51 ans)

Pianiste américain de grande renommée

Arno (23 avril, 72 ans)

PHOTO CHRISTOPHE ARCHAMBAULT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Arno en 2020

Chanteur belge de la scène rock, parfois comparé à Alain Bashung ou Tom Waits

Naomi Judd (30 avril, 76 ans)

Chanteuse country américaine, comédienne et mère de Wynonna et Ashley Judd

Régine (1er mai, 92 ans)

Née Régina Zylberberg, Régine était chanteuse, actrice et femme d’affaires. Surnommée la Reine de la nuit, elle ouvrira des discothèques portant son nom dans le monde entier.

Vangelis (17 mai, 79 ans)

De son vrai nom Evangelos Odysséas Papathanassiou, ce compositeur grec s’est fait connaître pour ses pièces de musique électronique, autant au cinéma (Les chariots de feu, Oscar en 1982, Blade Runner, 1492 : Christophe Colomb) qu’avec ses albums solos et ses collaborations (avec Jon Anderson sur Friends of Mister Cairo).

Ray Liotta (26 mai, 67 ans)

PHOTO MELINDA SUE GORDON, FOURNIE PAR TWC / ALLIANCE Ray Liotta dans Killing Them Softly, d’Andrew Dominic

Acteur et producteur de cinéma et de télévision américain, il était connu pour son rôle dans Goodfellas de Martin Scorsese.

Jean-Louis Trintignant (17 juin, 91 ans)

PHOTO ROBERT MAILLOUX, ARCHIVES LA PRESSE Jean-Louis Trintignant lors d’un passage à Montréal en 2007

Acteur français, il a fait sa marque autant au cinéma qu’au théâtre. M. Trintignant a tourné avec Costa-Gavras, Claude Lelouch, Bernardo Bertolucci, Ettore Scola, François Truffaut et autres. Gagnant de nombreux prix, dont le César du meilleur acteur en 2013 pour Amour de Michael Haneke.

Peter Brook (2 juillet, 97 ans)

Metteur en scène, acteur, réalisateur et écrivain britannique. Connu comme le théoricien de l’espace vide. Molière du meilleur metteur en scène en 1991 pour La tempête de Shakespeare, auquel son œuvre s’identifie.

James Caan (6 juillet, 82 ans)

PHOTO FOURNIE PAR FILMS MÉTROPOLE James Caan dans Preggoland, de Jacob Tierney

Acteur américain, il avait incarné le personnage de Sonny Corleone dans Le parrain.

Bob Rafelson (23 juillet, 89 ans)

Réalisateur américain, notamment de la série The Monkees et du long métrage Cinq pièces faciles

Paul Sorvino (25 juillet, 83 ans)

Acteur américain, il a notamment incarné le personnage de Paul Cicero dans Goodfellas de Martin Scorsese.

Olivia Newton-John (8 août, 73 ans)

PHOTO RICHARD SHOTWELL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Olivia Newton-John en 2018

Chanteuse et actrice anglo-australienne, vedette du film Grease aux côtés de John Travolta

Jean-Jacques Sempé (11 août, 89 ans)

PHOTO TIRÉE DE WIKIMEDIA COMMONS Jean-Jacques Sempé

Dessinateur français et créateur du personnage du Petit Nicolas

Anne Heche (12 août, 53 ans)

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Anne Heche en septembre 2020

Actrice américaine connue pour ses rôles dans le film Donnie Brasco et le feuilleton Another World

Wolfgang Petersen (12 août, 81 ans)

On doit entre autres à ce cinéaste allemand les films Das Boot, Troy et The NeverEnding Story.

Charlbi Dean (29 août, 32 ans)

Actrice et mannequin sud-africaine, vedette du film Triangle of Sadness de Ruben Ôstlund, couronné de la Palme d’or à Cannes en mai dernier.

Jean-Luc Godard (13 septembre, 91 ans)

PHOTO LAURENT REBOURS, ARCHIVES LA PRESSE Jean-Luc Godard au moment de présenter Éloge de l’amour au Festival de Cannes en mai 2001

Cinéaste français, il est l’un des plus grands représentants de la Nouvelle Vague avec son film À bout de souffle.

Louise Fletcher (23 septembre, 88 ans)

Actrice américaine, elle avait remporté un Oscar pour son rôle de l’infirmière Mildred Ratcher dans Vol au-dessus d’un nid de coucou de Milos Forman.

Coolio (28 septembre, 59 ans)

PHOTO TIRÉE DE WIKIMEDIA COMMONS Coolio

Rappeur américain, il s’était fait connaître par le tube Gangsta’s Paradise.

Franco Dragone (30 septembre, 69 ans)

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Franco Dragone en entrevue avec La Presse en 2007

Metteur en scène d’origine belge, il a signé plusieurs spectacles emblématiques du Cirque du Soleil tels O, Saltimbanco, Alegria et La Nouba.

Loretta Lynn (4 octobre, 90 ans)

Chanteuse américaine qualifiée de « reine du country » et connue pour son tube Coal Miner’s Daughter

Angela Lansbury (11 octobre, 96 ans)

PHOTO TIRÉE DE WIKIMEDIA COMMONS Angela Lansbury en 2013

Actrice d’origine britannique, bien connue pour son rôle de Jessica Fletcher dans la série télévisée Murder, She Wrote

Robbie Coltrane (15 octobre, 72 ans) Acteur britannique, il était connu pour son rôle du demi-géant Hagrid dans la série de films Harry Potter.

Mikaben (15 octobre, 41 ans)

De son vrai nom Michael Benjamin, il était une vedette de la scène musicale haïtienne. Il est mort à Paris en plein concert.

Julie Powell (26 octobre, 49 ans)

Autrice culinaire américaine, Mme Powell avait créé un blogue très populaire basé sur les recettes de Julia Child, ce qui avait mené à la création du film Julie and Julia.

Pierre Soulages (26 octobre, 102 ans)

Artiste peintre et graveur français. Connu pour ses expérimentations avec les reflets de la couleur noire (outrenoir).

Jerry Lee Lewis (28 octobre, 87 ans)

PHOTO TIRÉE DE WIKIMEDIA COMMONS Jerry Lee Lewis vers 1956

Musicien et pianiste américain, Lewis était l’un des derniers grands du rock’n’roll. Associé pour toujours à la chanson Great Balls of Fire, il a eu une vie controversée notamment lorsqu’il a marié une de ses cousines qui n’avait que 13 ans.

Takeoff (1er novembre, 28 ans)

Rappeur américain, membre de l’influent groupe Migos, tué dans une fusillade

Aaron Carter (5 novembre, 34 ans)

Chanteur, compositeur et rappeur américain. Il avait connu du succès avec ses premiers albums. Frère de Nick Carter des Backstreet Boys.

Christian Bobin (24 novembre, 71 ans)

PHOTO BERTRAND GUAY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Christian Bobin en 2005

Écrivain français qui avait connu un succès de librairie avec Le très-bas.

Irene Cara (25 novembre, 63 ans)

Comédienne et chanteuse américaine, elle a remporté des Oscars pour les chansons Fame et Flashdance.

Dominique Lapierre (4 décembre, 91 ans)

PHOTO ALTAF QADRI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Dominique Lapierre en 2009

Écrivain, journaliste et philanthrope français, il a vendu des millions d’exemplaires de ses romans La cité de la joie et Paris brûle-t-il ? (cosigné avec Larry Collins).

Kirstie Alley (5 décembre, 71 ans)

PHOTO MONICA ALMEIDA, ARCHIVES REUTERS Kirstie Alley en 2019

Comédienne américaine, elle a remporté un prix Emmy pour son rôle dans Cheers.

Angelo Badalamenti (11 décembre, 85 ans)

Compositeur de musiques de plusieurs séries et films de David Lynch