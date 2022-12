Les vacances de Noël arrivent enfin. Quoi de mieux pour relaxer que de regarder une de ces nouveautés recommandées par nos journalistes ?

La Presse

Sur Netflix

Glass Onion : A Knives Out Mystery

On ne dévoilera rien de l’intrigue, mais on peut quand même signaler la maîtrise dont Rian Johnson fait preuve pour mener à bien son récit. Daniel Craig, à mille lieues de James Bond, prend visiblement beaucoup de plaisir à camper ce détective au fort accent, ainsi que tous ceux qui l’entourent, à commencer par Janelle Monáe. Vivement le prochain volet ! Marc-André Lussier

Pinocchio

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Pinocchio se pose un peu comme un film-somme pour Guillermo del Toro. Les admirateurs reconnaîtront assurément les points d’ancrage de son univers et les clins d’œil faits à ses longs métrages précédents, de l’aspect visuel de certaines créatures, un peu à la Hellboy, jusqu’à l’ambiance de cirque de Nightmare Alley. Marc-André Lussier

Wednesday

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Ce dérivé macabre de La famille Addams est intelligent, plein d’esprit, drôlement étrange, rempli d’épouvante et enveloppé d’une esthétique à la Edward aux mains d’argent. L’interprète de Wednesday, Jenna Ortega, 20 ans, a d’ailleurs été sélectionnée en prévision du gala des Golden Globes du 10 janvier 2023. Elle crève le petit écran, vraiment. Attendez-vous à voir plein de miniclones de Wednesday le soir de la prochaine Halloween. Hugo Dumas

Lady Chatterley's Lover

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Laure de Clermont-Tonnerre (The Mustang) porte à l'écran le roman de D.H. Lawrence paru en 1928 dont l'histoire fonctionne toujours, près d'un siècle plus tard. Les deux acteurs principaux, Emma Corrin (la princesse Diana dans The Crown, saison 4) et Jack O'Connell (Seberg), modulent avec grande justesse les tourments intérieurs de leur personnage, selon le journaliste Marc-André Lussier.

Sur Crave

Lignes de fuite

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Lignes de fuite a tout du bon film aussi intelligent que divertissant avec une durée salutaire de 90 minutes. Les jeunes au carrefour de la trentaine seront particulièrement interpellés par les thématiques du succès, de la parentalité et de la reconnaissance, mais toutes les générations se retrouveront dans le combat intérieur des personnages. Émilie Côté

The White Lotus, saison 2

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La deuxième saison de The White Lotus quitte Hawaii et se téléporte dans un autre établissement de la chaîne The White Lotus à Taormine, en Sicile. Elle met en scène des gens malheureux, égocentriques, déraisonnables, mal lunés et déconnectés, auxquels on finit par s’attacher. Cette tragicomédie élégamment cousue est à la fois drôle, grinçante, inconfortable et remplie d’esprit. Hugo Dumas

The Batman

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Pour un contraste complet avec les brunchs et soupers familiaux, on vous propose The Batman. Pendant près de trois heures, le réalisateur Matt Reeves explore les coins les plus sombres de Gotham dans l’œil d’un Batman qui n’a jamais été aussi impassible. Glacial dans le rôle, Robert Pattinson affiche une certaine vulnérabilité lorsqu’il retire son masque et redevient Bruce Wayne. Sont ainsi crédibles les scènes où le plus grand détective du monde doit s’allier avec Selina Kyle (Zoë Kravitz), James Gordon (Jeffrey Wright) et Alfred Pennyworth (Andy Serkis) pour contrecarrer le Riddler (Paul Dano). Pascal LeBlanc

Sur Disney +

The Banshees of Inisherin

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Ce quatrième long métrage de Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) aborde un thème très rarement traité au cinéma : la fin d’une amitié entre deux hommes, franchement exprimée, et les conséquences qu’elle entraîne. Visuellement splendide, The Banshees of Inisherin se démarque aussi, bien entendu, grâce aux prestations de Colin Farrell et à Brendan Gleeson. Les deux comédiens partagent visiblement une complicité bien réelle. Ça se sent. Marc-André Lussier

Sur Prime Video et Apple TV+

Everything Everywhere All at Once (Prime Video)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Fort de leur succès d’estime obtenu il y a cinq ans grâce à Swiss Army Man, les Daniel en rajoutent avec Everything Everywhere All At Once (Tout, partout, tout à la fois). Selon le journaliste Marc-André Lussier, « rarement a-t-on l’occasion de voir un film aussi délirant, aussi fou, aussi éclaté. Des gags outranciers très assumés côtoient des scènes d’action parfaitement réglées, des références cinématographiques sont magnifiquement intégrées au récit, et le montage, étourdissant, est mis au service d’une histoire complètement insensée qui, pourtant, finit par avoir un sens. »

Three Pines (Prime Video)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La série Three Pines, qui porte à l'écran l'univers de la romancière Louise Penny, est arrivée sur Prime Video au début du mois. Alfred Molina y interprète l'inspecteur Armand Gamache. Et, selon notre chroniqueur Hugo Dumas, ça fonctionne bien. « Son personnage de détective s’exprime sans accent "canadien-français" bâclé, Dieu merci, et incarne tout ce qu’Armand Gamache représente pour ses fidèles lecteurs : un homme brillant, à l’écoute, cultivé, doux, intègre et capable d’autodérision. Gamache est l’antithèse de l’enquêteur alcoolique, bourru et désagréable qui inonde la littérature scandinave », écrit-il.

Spirited (Apple TV+)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Même si vous n'avez sans doute plus besoin de vous mettre dans l'esprit des Fêtes, nous vous proposons Spirited pour vous faire patienter jusqu'au réveillon. Il s'agit certes d'une énième relecture de A Christmas Carol de Charles Dickens, mais, selon notre journaliste Danielle Bonneau, « la comédie va dans plusieurs directions, de façon souvent fort créative. C’est parfois trop, mais aussi très drôle. Avec sa façon inédite de souligner le rôle positif que chacun peut avoir, en faisant de meilleurs choix. »

Sur ICI Tou.tv Extra et Club Illico

Alcootest (ICI Tou.tv Extra)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Alcootest est sorti au cinéma à la fin de 2020, mais il vient tout juste d'atterrir sur l'Extra d'ICI Tou.tv. Finaliste aux Oscars dans la catégorie du meilleur film international, le long métrage de Thomas Vinterberg a remporté plusieurs récompenses aux Prix du cinéma européen (meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario et meilleur acteur pour Mads Mikkelsen). Un film qui, selon notre journaliste Marc-André Lussier, « laisse quand même un peu perplexe dans son exécution, malgré une excellente idée de départ ».

Fureur sur pattes : la légende de Hank (Club Illico)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos