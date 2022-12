Claudie Mercier a remporté le grand prix de la Soirée Mammouth, qui soulignait les actions de 2022 les plus inspirantes pour la jeunesse québécoise. Elle s’est illustrée grâce à sa balado Perceptions, dans lequel elle s’entretient « à cœur ouvert » avec des gens qui ont une condition atypique. Portrait de l’ancienne candidate d’OD, devenue une créatrice de contenu, qui est certainement beaucoup plus qu’une influenceuse…

Quand Mathieu Dufour est apparu devant elle lors du tournage de la remise de son prix Mammouth, Claudie Mercier ne comprenait pas ce qui se passait.

Elle était déjà honorée d’être parmi les 15 personnalités publiques qui ont fait un geste inspirant pour les jeunes en 2022, aux côtés du chanteur Samian, du joueur de tennis Félix Auger-Aliassime, de la journaliste Violette Cantin ou encore de Julie Bellerose, qui a été aux commandes d'une sonde pour la NASA. « C’était déjà une grande surprise d’être nommée, raconte-t-elle. J’étais tellement émue. »

Avant d’apprendre qu’elle avait récolté le plus grand nombre de votes du public et d’être sacrée la Grande Mammouth de 2022, des jeunes ont témoigné à Claudie Mercier – en ondes à Télé-Québec – à quel point elle leur fait du bien. Marianne, qui souffre d’anxiété comme elle, a vanté son courage. « Le fait que tu en parles, je me sens moins seule […] Il n’y a pas de honte à avoir notre anxiété et nos peurs. Tu veux que tes abonnés soient bien et c’est vraiment admirable. »

Une autre jeune femme l’a remerciée pour son authenticité et sa transparence. « Tu montres le bon comme le mauvais de toi… Ce sont des femmes comme toi qu’on veut voir quand on ouvre Instagram. »

L’émission balado Perceptions

Il faut écouter sa balado Perceptions pour constater à quel point Claudie Mercier met les gens à l’aise. Elle donne le micro à des personnes qui ont des vies atypiques avec un handicap ou une santé mentale fragile. Comme elle le dit dans un récent épisode à une invitée – Laurence, née sans utérus : « Vas-y comme ça sort ». « Je ne suis pas une professionnelle, je suis simplement là pour jaser à cœur ouvert. »

C’est grâce à un appel à tous sur ses réseaux sociaux que Claudie Mercier choisit ses invités. Au fil des deux saisons, elle s’est entretenue avec une jeune femme aveugle, une autre qui a un enfant handicapé et d’autres personnes qui souffrent de dysphasie sévère mixte, d’émétophobie (une peur irrationnelle des vomissements) et du trouble dissociatif de l’identité (TDI).

« Avec ce projet-là, j’avais envie de mettre d’autres gens que moi au premier plan et pas des gens connus », souligne la créatrice de contenu de 26 ans.

Avec Perceptions, qui aura une troisième saison, Claudie Mercier veut nous inciter à nous interroger sur la fausse première impression que l’on peut se faire de quelqu’un. Comme ancienne candidate d’OD, elle en sait quelque chose puisque beaucoup considèrent son métier d’influenceuse comme étant superficiel.

« Nous sommes tous humains, et de faire ce balado me rapproche encore plus de mon public. Des gens me font confiance et viennent me raconter leur histoire », dit celle qui participe à la nouvelle série documentaire de Véronique Cloutier, La machine à rumeurs.

De multiples projets

Claudie Mercier a une chaîne YouTube qui compte 127 000 abonnés. En ce moment, elle mène une série où elle s’initie à différents sports : l’équitation, le plongeon et le trapèze, dont elle est devenue une adepte.

Claudie Mercier fera aussi partie au printemps de la tournée #Stand-up, qui réunit des tiktokeurs populaires du Québec, dont Martin Lauzon et Nabil Queen.

Au départ, c’est Mégan Brouillard qui m’a contactée pour un show au Zoofest. Je n’en reviens pas encore, car pour moi, le métier d’humoriste était le plus stressant. Claudie Mercier

Non seulement Claudie Mercier a dit oui, elle a même « trippé » sur scène. « Une autre belle aventure de vie », lance-t-elle.

Si elle rêvait de travailler pour un média traditionnel, celle qui compte 1,2 million d’abonnés sur TikTok se dit comblée par ses nombreux projets sur les réseaux sociaux. Or, son mantra est de ne fermer aucune porte : elle a même suivi récemment des cours de jeu aux Ateliers Fichaud. « Être actrice est mon rêve d’enfant », signale-t-elle.

L’aventure d’OD

Née en Beauce, Claudie Mercier a étudié à Québec en communication et en enseignement au primaire sans être convaincue de sa vocation. Elle a ensuite déménagé à Montréal, puis a été retenue pour prendre part à OD. « La plus belle aventure de ma vie », dit Claudie Mercier, l’une des rares qui filent toujours le parfait bonheur avec celui qu’elle a rencontré pendant le tournage de la téléréalité en Afrique du Sud, son fiancé Mathieu Pellerin.

Lors de notre entretien sur Zoom, Claudie Mercier était accompagnée de son berger australien et elle portait des vêtements de sa collection unisexe « Body Rules », en collaboration avec Girl Crush et la fondation Relief. Chaque pièce a une illustration sur le thème de l’amour de soi avec des paroles qui visent à « faire sentir les gens bien ».

Récemment, Claudie Mercier a notamment accepté de s’associer à la marque de serviettes hygiéniques Always. Ce qui guide ses choix quand elle vante un produit ? « Quand je reste authentique à mon contenu. Dans le cas d’Always, le message était que les premières menstruations sont sans tabou. »

En fait, c’est le rôle qu’elle chérit auprès de jeunes (et celui qu’elle a eu avec le Courrier de Claudie sur le site web de Billie) : Claudie Mercier est une grande sœur. Au propre comme au figuré puisqu’elle est l’aînée de quatre enfants. « Ado, j’avais l’impression que personne ne comprenait mes émotions. Je veux être la grande sœur qui rassure que c’est normal, ce que [les jeunes] vivent. »