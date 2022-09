L’humanité de Diane Arbus

Le Musée des beaux-arts de Montréal propose dès ce jeudi une exposition consacrée à la photographe avant-gardiste américaine Diane Arbus : quelque 90 clichés en noir et blanc pris entre 1956 et 1971, principalement à New York. Des images d’une grande humanité, l’artiste ayant dressé en 15 ans un portrait sensible de la diversité new-yorkaise et de ses rites.