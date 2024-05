L’auteur, metteur en scène et directeur du Festival d’Avignon, Tiago Rodrigues

Catarina et la beauté de tuer des fascistes marque le troisième passage de Tiago Rodrigues au Festival TransAmériques (FTA) en moins de 10 ans. L’artiste portugais, admiratif du théâtre québécois, propose cette fois un spectacle choc sur la fragilité des valeurs démocratiques.

« C’est une tradition dans la famille : une fois l’an, on tue un fasciste. »

Voilà la prémisse de Catarina et la beauté de tuer des fascistes. Pour cette pièce, Tiago Rodrigues s’est inspiré d’un fait historique : le meurtre d’une résistante communiste, dans les années 1950, au Portugal. Il a ensuite imaginé cette famille militante qui kidnappe et tue un fasciste chaque année… Jusqu’au jour où une de leurs filles refuse d’assassiner un fasciste à son tour. Ce qui provoquera une crise au sein du clan.

Écrite en 2020, Catarina et la beauté de tuer des fascistes a été présentée en tournée dans une vingtaine de pays. La pièce provoque beaucoup de discussions, selon son auteur, joint à Paris, il y a deux semaines, où il répète un nouveau spectacle avec la Comédie-Française, qui sera créé à Avignon en juillet. « Les débats autour de Catarina débordent même l’espace des pages culturelles des journaux et des plateaux de télévision », précise-t-il.

PHOTO JOSEPH BANDERET, FOURNIE PAR LE FTA Catarina et la beauté de tuer des fascistes, de Tiago Rodrigues, au Téatro Piccolo Arsenale à Venise, en juin 2023

Peut-on utiliser la violence pour défendre la démocratie ?

C’est le paradoxe de la tolérance. Est-ce qu’on doit être tolérant envers les intolérants ? Tiago Rodrigues

Ce dernier souligne que, malgré son titre volontairement provocateur, la pièce ne fait pas l’apologie de la violence. « Les mots beauté et tuer, placés l’un après l’autre, peuvent sembler faire l’apologie de la violence, mais le spectacle ne le fait pas du tout. Ça parle du doute au cœur des valeurs démocratiques. »

Théâtre et politique

« La pièce n’est pas là pour défendre ma position ni celle des personnages, poursuit-il. Mais pour formuler un questionnement avec lequel le théâtre propose des outils dont le journalisme ou la politique, par exemple, ne disposent pas. Le spectacle nous confronte, nous interpelle, peu importe où on se situe dans le spectre politique. Je ne veux surtout pas que le public sorte du théâtre apaisé. »

On a déjà écrit que le théâtre de Tiago Rodrigues est « doucement subversif »… L’homme de théâtre accepte la formule avec plaisir. « Si c’est vrai, j’aimerais la faire écrire sur un t-shirt [rires]. » Considère-t-il son théâtre comme engagé, politique ?

PHOTO JOSEPH BANDERET, FOURNIE PAR LE FTA Catarina et la beauté de tuer des fascistes, de Tiago Rodrigues, lors d’une représentation au Téatro Piccolo Arsenale à Venise, le 29 juin 2023.

« Je pense que le théâtre a une dimension politique très forte depuis toujours. Je suis en train de répéter un spectacle qui s’inspire d’Hécube, une pièce écrite par Euripide il y a 25 siècles à Athènes, à une époque et dans une ville qui étaient très politiques. »

Par sa nature même d’assemblée humaine, le théâtre peut influencer la réflexion politique. Toutefois, il ne faut pas confondre avec l’action politique. Le théâtre est fondamentalement différent et ne fonctionne pas selon les mêmes règles. Tiago Rodrigues

Ami et complice du FTA

Est-ce que sa troisième visite au FTA en moins de dix ans est le signe d’un rapprochement entre Rodrigues et le festival montréalais ? « Il y a un dialogue très proche et une très bonne complicité entre nos deux festivals, dit celui qui dirige le plus grand rendez-vous théâtral au monde. C’est un des festivals que j’admire sur la scène internationale. »

Peut-on s’attendre à ce que le directeur du Festival d’Avignon amplifie ses liens avec le milieu des arts vivants au Québec ces prochaines années ? « Nous partageons beaucoup d’information avec le Festival TransAmériques. On va continuer de travailler sur des projets en commun, voire envisager de coproduire des spectacles… », conclut-il. Voilà de bonnes nouvelles !

Catarina et la beauté de tuer des fascistes. Du 26 au 28 mai, au Théâtre Jean-Duceppe. En portugais avec des surtitres en français et en anglais.

Le 27 mai à 17 h, Tiago Rodrigues participera à une rencontre publique avec des finissants en théâtre, au Quartier général du FTA.

Consultez le site du FTA