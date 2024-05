2 articles Théâtre

Nos coups de cœur de la saison

Le rideau est tombé sur la saison théâtrale 2023-2024. C’est l’occasion pour nos journalistes Stéphanie Morin et Luc Boulanger de faire partager ce qui les a le plus éblouis, émus et surpris dans cette saison riche en productions de qualité.