Diane Lavallée ne pourra pas se glisser comme prévu dans les habits de Gilberte, personnage de la pièce Appelez-moi Stéphane présentée cet été à la Maison des arts Desjardins de Drummondville. La comédienne, inoubliable dans le rôle de Thérèse dans La petite vie, a reçu récemment un diagnostic de cancer du sein.

« Ayant été opérée et devant recevoir des traitements de radiothérapie, il me devenait impossible d’assister aux répétitions et de monter sur scène pour la période estivale », a déclaré Diane Lavallée par voie de communiqué. « Je dois prioriser ma santé et retrouver ma forme. Je serai en pensée avec mes camarades de théâtre. Je remercie Monarque Productions de m’épauler dans cette période de turbulence. »

C’est Caroline Bouchard qui interprétera Gilberte jusqu’à ce que Diane Lavallée puisse reprendre le rôle. Après son passage à Drummondville, une tournée québécoise est prévue pour ce spectacle mis en scène par André Robitaille.