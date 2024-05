(New York) Une nouvelle plainte pour agression sexuelle a été déposée contre le rappeur américain Sean « Diddy » Combs, la dernière d’une série d’accusations contre ce poids lourd du hip-hop américain.

Agence France-Presse

Crystal McKinney, une ancienne mannequin, l’accuse d’agression sexuelle à New York en 2003, dans une plainte déposée mardi.

La plaignante affirme avoir été « poussée à boire » de l’alcool et à consommer de la marijuana, mélangée à un autre stupéfiant, avant d’avoir été forcée à une fellation.

Le rappeur et producteur de 54 ans, qui se fait aussi appeler « Puff Daddy » et « P. Diddy », a été rattrapé depuis 2023 par plusieurs accusations de viols, d’exploitations sexuelles et de violences physiques et psychologiques.

Une plainte au civil avait été déposée à New York en novembre par son ex-compagne, la chanteuse de R & B Cassie, qui l’accusait d’un viol en 2018 et de « comportement violent » et « déviant » durant une décennie, comme des relations sexuelles forcées avec des hommes prostitués. L’affaire a finalement été réglée « à l’amiable » selon un accord confidentiel.

PHOTO CHRIS DELMAS, AGENCE FRANCE-PRESSE Sean « Diddy » Combs et Cassie Ventura, en 2016.

La télévision américaine CNN a diffusé vendredi un montage d’images de vidéosurveillance d’un hôtel de Los Angeles daté de mars 2016 montrant un déchaînement de violence du rappeur contre sa compagne de l’époque.

Depuis, le rappeur s’est excusé pour son comportement « dégoûtant ».

Crystal McKinney affirme qu’elle s’est sentie « moralement obligée de s’exprimer » après avoir vu les autres plaintes contre le rappeur.

« À ce jour, la plaignante souffre de dépression, d’anxiété, de problèmes d’image, d’un sentiment de dévalorisation et de problèmes d’intimité à cause de l’agression de M. Combs », indique la plainte, qui précise que le rappeur aurait usé de son influence pour étouffer la carrière de la plaignante.