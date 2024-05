Maison Christie’s à New York Warhol, Van Gogh et Hockney dominent les enchères

(New York) Des œuvres de Warhol, Van Gogh et Hockney ont dominé jeudi soir les enchères sur le marché de l’art à New York, la maison Christie’s réalisant cette semaine 528 millions de dollars de ventes malgré une cyberattaque qui a perturbé son site internet.