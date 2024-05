Childish Gambino, Anderson. Paak, Charlotte Day Wilson, PinkPantheress, Don Toliver et plusieurs autres contribueront à Timeless, troisième album solo du Québécois Kaytranada, attendu le 7 juin.

Au fil des années, Louis Kevin Celestin a atteint les plus hautes sphères de la musique electro-pop aux accents R & B et hip-hop. Il a collaboré avec Kali Uchis, BadBadNotGood, mais aussi avec JID et Mick Kenkins. DJ et producteur reconnu pour ses performances en festivals et en boîtes de nuit ainsi que pour ses remix entraînants, il a aujourd’hui le loisir d’inviter qui il veut sur ses projets.

Ainsi, en plus des musiciens mentionner ci-dessus, Timeless comptera aussi sur la présence de Rochelle Jordan, Durand Bernarr, Ravyn Lenae, Channel Tress, Dawn Richards, Tinashe, SiR, Thundercat, Mariah the Scientist et le frère de Kaytra, Lou Phelps.

Les prochains spectacles de Kaytranada auront lieu en Europe, mais il sera de retour en Amérique du Nord en juillet.